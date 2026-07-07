Jefferson Farfán utilizó su canal de YouTube para publicar un video en el que revelaría presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Jefferson Farfán utilizó su canal de YouTube para publicar un video en el que revelaría presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

La noche del pasado lunes 6 de julio, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar las “pruebas” que tiene sobre presuntas irregularidades de Magaly Medina en el cumplimiento de su servicio comunitario. El exfutbolista lanzó un video en YouTube que rápidamente se viralizó, esto mientras la conductora de televisión estaba en vivo en su programa.

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