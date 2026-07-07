La noche del pasado lunes 6 de julio, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar las “pruebas” que tiene sobre presuntas irregularidades de Magaly Medina en el cumplimiento de su servicio comunitario. El exfutbolista lanzó un video en YouTube que rápidamente se viralizó, esto mientras la conductora de televisión estaba en vivo en su programa.

Jefferson Farfán anunció el lanzamiento de su video con las presuntas pruebas a través de YouTube en el mismo horario en el que se emite “Magaly TV, la firme”, por lo que muchos televidentes esperaban una respuesta de Medina; sin embargo, ella evitó pronunciarse al respecto.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ decidió hacer caso omiso al video de Jefferson Farfán y continuó con su programación habitual, incluso hizo una entrevista con Aixa Sosa, expareja de Mauricio Diez Canseco.

Magaly Medina entrevista a Aixa Sosa, expareja de Mauricio Diez Canseco. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Al final de su programa, la conductora solo atinó a despedirse y anunciar que volvería al día siguiente. Muchos esperaban algún pronunciamiento de Magaly Medina, pero ella prefirió el silencio, aunque no se descarta que, en la edición de hoy, martes 7 de julio, pueda pronunciarse al respecto.

¿Qué video publicó Jefferson Farfán?

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán compartió un peculiar anuncio que tituló: “Magaly Jesús al descubierto”, anunciando que lanzaría un video con las pruebas de presuntas irregularidades en torno al cumplimiento de su servicio comunitario que debe cumplir tras perder un juicio por el delito de violación a la intimidad agravada contra la ‘Foquita’.

Según la sentencia, Magaly Medina tendrá que realizar 138 jornadas de servicio comunitario. La condena inicial del Poder Judicial le impuso prisión efectiva, la cual fue convertida a estas jornadas de trabajo comunitario y al pago de una reparación civil de cientos de miles de soles.

Jefferson Farfán publicó un video exponiendo presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. (Foto: Capturas de YouTube - "Jefferson Farfán TV")

Ahora, el exfutbolista publicó un video en su canal de YouTube donde expone presuntas irregularidades en el cumplimiento de dicha sanción. Se espera que en las próximas horas Magaly Medina de su descargo al respecto.