En medio del mediático y complejo enfrentamiento judicial que protagonizan el exfutbolista Jefferson Farfán y la conductora Magaly Medina, figuras del espectáculo peruano continúan reaccionando ante las constantes actualizaciones de este caso. Recientemente, durante una transmisión en vivo que captó la atención de sus seguidores, Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el ámbito artístico como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista, compartió sus impresiones sobre este conflicto, ofreciendo una perspectiva directa sobre la intensidad de la disputa que, lejos de enfriarse, mantiene a la opinión pública en vilo debido a los constantes cruces de declaraciones y las implicancias legales derivadas de una sentencia que sigue marcando la agenda de la farándula nacional.

¿QUÉ OPINÓ CRI CRI SOBRE LA DISPUTA MEDIÁTICA?

Durante un encuentro digital que mantuvo junto a sus excompañeros de ‘La Granja VIP’, Mónica Torres y Paul Michael, el influencer fue consultado sobre la tensa situación entre el ’10 de la calle’ y la periodista. Al abordar el tema, el personaje televisivo optó por ser cauto ante las cámaras, aunque dejó clara su visión sobre la dinámica de esta confrontación.

“Oe, pero tu primo está que se agarra con ella, está que se agarra con ella, ¿no?”, le había preguntado Michael. Acto seguiido, el exconcursante minimizó el impacto personal de la pelea, describiendo la situación con una frase contundente: “50 para 1,000, ahí que se agarren. Eso es lucha”.

Ante esta postura, Paul Michael respaldó la actitud del exfutbolista añadiendo: “Está bien, hermano, está bien. Que saque cara por todos hermano”.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y MAGALY MEDINA?

El conflicto que mantiene a ambos personajes comenzó en julio de 2024, tras una resolución judicial contra la presentadora de televisión. Según informa Infobae, la medida legal se originó luego de que la defensa del deportista denunciara la exhibición de grabaciones capturadas dentro de su residencia privada en Miraflores, donde incluso se registró la presencia de la cantante Yahaira Plasencia.

La sentencia estipuló una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, la cual fue sustituida posteriormente por 138 sesiones de labor comunitaria, junto con el pago de una indemnización económica y multas diarias.

Aunque la cifra por reparación civil se ajustó de 500 mil a 300 mil soles por decisión de la Octava Sala Penal Liquidadora, Medina ha manifestado reiteradamente su disconformidad con el fallo judicial, calificándolo de arbitrario.

Jefferson Farfán contra Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "SATÉLITE+" - "Magaly TV, la firme")

¿CÓMO HA ESCALADO LA PELEA ENTRE EL EXFUTBOLISTA Y LA CONDUCTORA EN LA ACTUALIDAD?

Ahora, la pelea ha pasado de los tribunales a las redes sociales y la televisión. El problema de hoy es si Magaly está cumpliendo o no con sus trabajos comunitarios. Farfán asegura que tiene pruebas de que no está cumpliendo bien. Por su parte, la conductora sostiene que sí está cumpliendo y se queja de que no le dan la privacidad necesaria en el lugar donde trabaja. Esta pelea se ha vuelto un ciclo de ataques donde Farfán usa sus redes y ella le responde en su programa de televisión, lo que hace que el conflicto siga creciendo.

VÍDEO RECOMENDADO: