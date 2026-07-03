Alejandra Baigorria dijo que lleva más de 15 años aguantando los ataques de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme" - "+QTV Network")
Alejandra Baigorria dijo que lleva más de 15 años aguantando los ataques de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme" - "+QTV Network")
Por Redacción EC

Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Alejandra Baigorria luego que la exchica reality dijera que lleva más de una década recibiendo ataques de la conductora de televisión, por lo que dejó entrever que podría tomar acciones legales. Ante esto, la conductora de ATV no tardó en salir al frente.

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