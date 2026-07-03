Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Alejandra Baigorria luego que la exchica reality dijera que lleva más de una década recibiendo ataques de la conductora de televisión, por lo que dejó entrever que podría tomar acciones legales. Ante esto, la conductora de ATV no tardó en salir al frente.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos respondió fuerte y claro al mensaje de Alejandra Baigorria. Según dijo en su programa, ella no teme a las demandas y dejó en claro que la ‘rubia de Gamarra’ es la única responsable de sus decisiones.

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“Tú eres la única responsable. A mí no me amenaces, a mí no me asustas tampoco, no vengas con aires de delincuente porque creo que no eres delincuente, pero ese comportamiento es delincuencial”, respondió Medina.

Magaly Medina le responde con todo a Alejandra Baigorria tras entrever posible demanda. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Cálmate un ratito y diferencia bien, mira tu vida y mira cómo la vienes manejando y de verdad deberías buscar ayuda y no legal necesariamente”, agregó Magaly en su respuesta a Alejandra Baigorria.

Asimismo, Magaly Medina aconsejó a Alejandra Baigorria a que pida cuentas a su esposo Said Palao, ya que él también es responsable de la situación en la que ahora se encuentran, en medio de la polémica, señalados por las críticas.

“Dile a tu Said, al gerente general de tu empresa, por qué hizo eso, pídele cuentas, cuestiónalo… Tu esposo hace cosas sin mi ayuda, porque no me vas a decir que yo pagué el yate, que yo le conseguí las mujeres, que yo conseguí que lloraras. Tú llorabas por lo que él hizo... Analízate y ve a quién responsabilizas por cada cosa mala que te pasa”, precisó.

Alejandra Baigorria habla de su relación con Said Palao. (Captura de YouTube / "+QTV Network")

Las declaraciones de Magaly Medina se producen luego que Alejandra Baigorria se presentara en un conocido podcast y declarara que está cansada de los ataques en su contra, por lo que pronto tomaría las medidas respectivas. “Yo no tengo la culpa de nada para que esa mujer me señale todos los días en su programa, pero eso ya va a parar ya”, dijo, dejando entrever que tomaría acciones legales para protegerse.