La defensa del músico indicó que la vía judicial busca cerrar formalmente la relación de casi una década | (Foto: José Rojas para El Comercio).
La defensa del músico indicó que la vía judicial busca cerrar formalmente la relación de casi una década | (Foto: José Rojas para El Comercio).
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El cantante Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, presentó una demanda de divorcio contra su expareja Dalia Durán ante el Juzgado Especializado de Familia de Lima Norte, con el objetivo de disolver formalmente el matrimonio que ambos contrajeron en mayo de 2015.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.