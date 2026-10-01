El cantante Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, presentó una demanda de divorcio contra su expareja Dalia Durán ante el Juzgado Especializado de Familia de Lima Norte, con el objetivo de disolver formalmente el matrimonio que ambos contrajeron en mayo de 2015.

El pedido judicial plantea la separación de hecho, debido a que la pareja permanece distanciada y sin mantener una vida en común desde julio de 2021.

Tras verificar el cumplimiento de los plazos exigidos por la legislación civil, la entidad judicial admitió el expediente y fijó un plazo de 30 días para que la contraparte y el Ministerio Público respondan antes de continuar con el trámite.

A la par de este procedimiento en la vía civil, el artista manifestó su malestar por las denuncias que presenta Dalia en su contra, pues según indicó, impiden que vea a sus hijos.

“Me vuelven a hacer una denuncia, no me puedo acercar a mis hijos, no puedo verlos”, declaró en ‘Amor y Fuego’ el intérprete respecto a las dificultades que afronta para cumplir con el régimen de visitas fijado.

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La disolución del matrimonio se trasladó al fuero judicial luego de que un acuerdo notarial suscrito por ambas partes en noviembre de 2022 quedara sin efecto por un inconveniente administrativo, relacionado con la vigencia del documento de identidad de Durán.

Por su parte, el cumbiambero señaló que busca cerrar este ciclo matrimonial para mantener la tranquilidad en su entorno familiar y garantizar el bienestar emocional de sus pequeños.