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La modelo cubana denunció que el cantante, padre de sus hijos, le robó sus pertenencias de su propia casa | Foto: Instagram
La modelo cubana denunció que el cantante, padre de sus hijos, le robó sus pertenencias de su propia casa | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Dalia Durán acudió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, para denunciar nuevamente a su expareja, Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, por presuntamente ingresar sin autorización a su vivienda y llevarse sus pertenencias mientras ella no estaba, usando supuestamente a una de sus hijas menores.

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