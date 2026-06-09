Dalia Durán acudió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, para denunciar nuevamente a su expareja, Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, por presuntamente ingresar sin autorización a su vivienda y llevarse sus pertenencias mientras ella no estaba, usando supuestamente a una de sus hijas menores.

La empresaria precisó que interpuso la denuncia el mismo día de los hechos. “Me preocupa básicamente, más que las cosas materiales que no me interesa porque por algo yo trabajo, son específicamente el tema de violencia, la tentativa de feminicidio... porque no voy a permitir que a mí me pase nada. Y yo si algo me sucede a mí, lo voy a culpar estrictamente al señor Jonathan”, afirmó Durán.

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Este nuevo caso se suma a los procesos judiciales entre la modelo y el cantante. El 16.º Juzgado Penal de Lima Norte condenó a Jonathan Sarmiento a 103 jornadas de servicio comunitario por agresión psicológica, además de imponerle orden de alejamiento y asistencia psicológica obligatoria para la víctima.

El abogado de Dalia, Aarón Alemán, indicó que este 12 de junio el Poder Judicial dará a conocer el fallo completo de la sentencia. Añadió que sigue vigente otra denuncia presentada en mayo de 2026 por tentativa de feminicidio y violencia familiar.

Por su parte, Durán descartó que las acciones legales respondan a motivaciones personales o celos hacia la vida sentimental del artista, argumento que había sido sostenido por la defensa legal del cantante.

La denunciante enfatizó que los asuntos privados del procesado le resultan irrelevantes y que su postura se mantendrá firme de acuerdo con los hechos denunciados, respaldada por evaluaciones psicológicas continuas y el testimonio de su hijo mayor.

Hasta el momento, Jonathan Sarmiento rechazó las acusaciones a través de sus plataformas digitales y las declaraciones de su abogado defensor, Ricardo Franco de la Cuba, quien calificó la sentencia previa como un dictamen “farandulero”.