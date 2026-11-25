Este miércoles 25 de noviembre, la cantante peruana Daniela Darcourt rompió en llanto al hablar del salsero Tito Nieves, a quien considera un padre musical y está separada porque ella vive en Perú y él en Florida, Estados Unidos.

Durante una entrevista con un programa matutino de Willax TV, Daniela sostuvo que no ve al cantante de ‘Fabricando fantasías’ desde hace tiempo, aunque mantiene contacto frecuente con él y siente su cercanía. “No lo veo hace tiempo. Está conmigo siempre. Ay, no puedo hablar”, expresó antes de llorar.

En el espacio, Darcourt dijo que habló hace unos dos días con la esposa del salsero de 68 años y destacó el vínculo cercano que mantiene con ambos.

“Lo extraño mucho. Hace como dos días hablé con su esposa porque ella y yo estamos muy conectadas. Cuando siento cosas de ella o de ellos y viceversa, yo los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Son literal mi familia”, dijo.

“Hace siete años estamos juntos y no me han soltado la mano. Tito se preocupa mucho, hay cosas que tengo que agradecerle, son más las cosas que tengo que decir de ellos fuera del escenario, que la música”, agregó.

Daniela Darcourt y Tito Nieves (Foto: @danieladarcourtoficial)

El vínculo entre ambos comenzó a distancia por teléfono y redes sociales después de que Tito Nieves escuchara cantar a Darcourt, le pidiera su número por medio de Josimar y la conociera en persona meses después en Estados Unidos.

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