Tomás Suárez Vértiz, hijo del recordado cantante Pedro Suárez-Vértiz, vivió momentos de angustia luego de ser atropellado mientras se desplazaba en su scooter eléctrico. El joven músico contó que sobrevivir al accidente sin alguna lesión fue un milagro.

A través de sus redes sociales, Tomás compartió los detalles del accidente y sorprendió al revelar que salió volando tras el impacto contra el vehículo. Según contó, el accidente ocurrió cuando manejaba su scooter eléctrico y, producto de la fuerza del choque, terminó cayendo al suelo.

“Me atropellaron mientras iba en mi scooter eléctrico y salí volando. Al caer, me miré el cuerpo para ver si estaba completo y si tenía sangre”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

El hijo de Pedro Suárez Vértiz también explicó que tuvo dificultades para respirar después de la caída, aunque luego confirmó que no sufrió lesiones de gravedad. En medio de la angustia, interpretó lo sucedido como una señal de protección divina.

“En medio del susto, pensé: ‘Esto es un milagro’. Sentí que Dios y mi ángel de la guarda me habían dado otra oportunidad”, manifestó Tomás, quien aprovechó su publicación para compartir una reflexión sobre la importancia que ha adquirido la fe en su vida.

TE PUEDE INTERESAR: Hijos de Pedro Suárez-Vértiz estrenarán canción de homenaje a su padre

Tomás Suárez Vértiz revela cómo quedó tras el accidente

El joven músico aclaró a sus seguidores que se encontraba en buen estado de salud y que el golpe no le había provocado consecuencias físicas de gravedad. “Estoy bien y salí ileso. Fue un accidente; hablé con la persona que conducía, la tranquilicé y todo quedó en buenos términos”, señaló el artista en su mensaje.

Tomás Suárez-Vértiz estrena “Presente”, nueva canción dedicada a su padre | Foto: Difusión

Además de relatar el accidente, Tomás compartió detalles de un cambio personal que comenzó después de atravesar una etapa emocional complicada. El cantante explicó que esa situación lo llevó a retomar su asistencia a misa, participar en retiros espirituales y profundizar en sus creencias religiosas, una decisión que, según manifestó, le ha permitido encontrar tranquilidad.