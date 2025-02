Tomás Suárez-Vértiz estrenará “Presente”, una balada dedicada a su padre, Pedro Suárez-Vértiz, el próximo 13 de febrero. La fecha elegida coincide con el nacimiento del reconocido músico, quien habría cumplido 56 años, convirtiéndose en un homenaje póstumo.

La composición fue un trabajo conjunto entre Tomás y su hermano Salvador Suárez-Vértiz. “Un día, Salvador me mostró una melodía en la guitarra y me dijo: ‘mira lo que he compuesto, si quieres tómalo o déjalo’. Me gustó mucho y le propuse que trabajemos juntos en una canción en honor a nuestro padre”, explicó Tomás.

El tema se caracteriza por una combinación de guitarras con influencia rockera y arreglos melódicos suaves. Con esta nueva propuesta, Tomás continúa consolidando su carrera musical tras su debut en 2024. “Tengo muy presente a mi papá en todo momento, es como si no se hubiera ido”, agregó el joven artista.

“Presente” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 13 de febrero. Además, ese mismo día será interpretada en vivo durante un concierto especial en la sala Pedro de Osma, en honor al cumpleaños de Pedro Suárez-Vértiz. Las entradas para el evento ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.