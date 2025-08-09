El modelo peruano, Guty Carrera, ha revelado que, tras alejarse de los ‘realities’ a y las novelas, ahora se dedica a la conducción en la cadena internacional Telemundo, con espacios en dos programas de televisión: “En casa con Telemundo” y “Hoy día”

De ese modo, el exnovio de Alejandra Baigorria, como parte de su trabajo como presentador junto al célebre conductor Carlos Adyan, le tocó recibir al Grupo 5, a quienes entrevistaron.

El recordado exintegrante de “EEG” se mostró emocionado de compartir con sus compatriotas chiclayanos en la cadena latina, quienes están en Miami para participar del “Billboard Latin Music Week 2025”.

“Recibir al Grupo 5 fue especial y me llenó de orgullo. Es genial ver a peruanos triunfar en el extranjero, y ellos son los mayores representantes de la cumbia latinoamericana. Siempre que pueda, voy a elogiarlos para que su reconocimiento siga creciendo" , contó Guty.

De otro lado, acerca de esta nueva etapa en su carrera, el peruano contó que viene conduciendo por “varias semanas” en Telemundo. “Aproximadamente si juntamos la cantidad de programas que tengo ya vamos cerca de dos meses de show, me siento feliz y contento”, manifestó.

Asimismo, precisó que este no es un debut en la conducción de televisión, ya que durante su tiempo en Perú también presentó shows como “Cuéntamelo todo” en ATV, junto a Sofía Franco y Kurt Villavicencio, donde trabajó como panelista.

“Ahora en Telemundo tengo la oportunidad de desarrollarme mucho más en la conducción. Siempre estamos dando vuelta por los programas como conductor principal así que yo soy feliz con esta evolución en mi carrera” , destacó

Guty Carrera, el carismático participante de “La Casa de los Famosos 4”, destapa una alarmante situación de acoso que involucra a otro concursante del show (Foto: Guty Carrera / Instagram)

La última participación de Guty en un ‘reality’ fue en noviembre de 2024, en un programa grabado en Turquía, donde compitió durante cinco meses y quedó como segundo finalista. Aunque le ofrecieron un lugar en “La Casa de los Famosos All Stars”, decidió rechazarlo por motivos personales.