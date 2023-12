Guty Carrera levantó el teléfono para escuchar una de las noticias más importantes de su vida. Acababan de darle un personaje regular en una telenovela de Televisa. Ese, el objetivo por el que había migrado a México siete años atrás, se había cumplido por fin después de empezar de abajo picando piedra. Tras dejar todas las comodidades que tenía en su patria para mudarse a un cuarto de 2x2 e intentar cosas nuevas.

“Nadie como tú” es el nombre del melodrama que unas cinco millones de personas ven allá cada tarde, y Fabián el del rol en el que interpreta al amante de la reconocida actriz Elizabeth Álvarez. Por el cual, además, lo designaron recién actor revelación en una conocida web del país charro. Está contento, pues, por ello y porque acaba de estar en Lima concretando cuestiones laborales y personales. De ver y abrazar a su madre, Edith Tapia. Quizá regrese para Navidad, pero no sabe más. El 2024 se viene con grandes proyectos que aún evalúa. Sobre eso y más conversó con Somos

¿Por qué decides migrar en 2016?

Llegué a un punto en mi vida que dije: qué más hago. En el Perú ya había hecho ‘realities’, algo de conducción, novelas, teatro. Necesitaba nuevos retos profesionales. Por eso, me fui a México, el mercado más grande en generar contenido hispanohablante. Allá están Televisa, Netflix, Univisión, Vix y más. El primer año, estuve yendo y viniendo, no puedo negar que el arranque fue duro.

¿Es verdad que empezaste alquilando un cuartito enano?

Sí. Era un cuartito de 2x2 que estaba en la mejor zona de la ciudad. No tenía carro, andaba en metrobus y caminaba mucho en el calor. No tenía contactos. Me levantaba a las 5 a.m. a los cástings de moda, donde aparecían 700 postulantes para solo una plaza.

¿La fortuna comenzó a abrírsete con el modelaje?

Tal cual. Trabajé dos años haciendo modelaje y con eso pude pagar las cuentas mientras aparecía la oportunidad de actuar.

¿Te has formado como actor?

He estudiado actuación en el Perú y Miami. Y en México seguí cursos en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y talleres en la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales CasAzul.

¿Trabajar en Televisa es lo que nos imaginamos que es? ¿Es Disneylandia para un actor de TV?

Lo es. Acá en el Perú, lo digo con cariño, iba al Play Land Pak, pero allá es Disneylandia. Hay una diferencia abismal en temas de producción. Muchas personas están asignadas para una tarea específica. Alguien te pone el micrófono, pero hay tres más chequeándolo. Uno te maquilla, pero hay cuatro más. Es una industria muy grande.

Guty Carrera reveló de quienes hablará en su libro "Ámame que me vas a perder". (Foto: Instagram)

¿Cuál es tu plan ahora? ¿Un protagónico en novelas, ‘streaming’, teatro, cine?

Yo estoy muy agradecido por todas las oportunidades que están saliendo en México. Estamos viendo con Telemundo una posibilidad muy grande y con Televisa otra novela.

¿Cuál es tu reflexión, a la distancia, sobre tus primeros años en el Perú?

Les tengo agradecimiento. Aquellos años me dieron experiencia y base. Si no hubiese pasado por lo que pasé entonces, sean escándalos, trabajos, la primera gran popularidad, la buena y la mala, no hubiese entendido cómo funciona este mercado y qué es lo que tengo que hacer en las grandes ligas allá en México.

¿Qué no harías de nuevo para evitar caer allá en los escándalos en los que estuviste involucrado aquí?

No confiaría tanto en la gente. Mi núcleo ahora es muy chiquito. Ya no tengo relación estrecha con tantas personas.

Guty Carrera asegura que no le tiene miedo a reencontrarse con Melissa Loza. (Foto: Difusión)

¿Ves a la prensa de espectáculos en México es como la peruana?

No. Allá en México prefieren hablar de tus proyectos, de tu carrera, algo de tu vida privada. Pero te destruyen solo si te tienen que destruir, no por gusto. Acá la prensa es chiquita, pero picosa. Aquí son como las pirañas del Amazonas [ríe], de una heridita te puedes morir desangrado.

Anunciaste que ibas a escribir un libro de tu vida, el año pasado. ¿Por qué no se ha publicado?

El libro está listo hasta cierto punto, pero le estamos buscando un final más bonito. Ese final ocurrirá pronto. Ya está llegando. El libro de todas maneras va a salir.

¿Hay algún plan de trabajo en el Perú?

La verdad es que ahora no sé dónde voy a vivir en 2024 [ríe]. Quizá la mitad del año en México y la otra en Miami. Junto a unos socios, vamos a poner un restaurante; pero no sé si en esas ciudades o en Lima. Acá hay una película para el próximo año, pero no está confirmada. Me encantaría estar más tiempo aquí, pero uno tiene que ir donde está el trabajo. Por ahora, mi carrera está en el extranjero. //