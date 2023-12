A la selva peruana se la quiere mucho y se la admira, pero también se la respeta. Uno no entra así nomás a grabar una película en sus parajes verdes. A menudo, los visitantes sienten que es la naturaleza misma, en su majestuoso estado salvaje, la que otorga el permiso para adentrarse en ella, y este permiso puede ser revocado a su antojo. Es lo que reconocen las estrellas de “Isla bonita”, la nueva comedia peruana de Ani Alva Helfer, filmada en escenarios de Iquitos.

Durante el mes de rodaje, las actrices Patricia Barreto, Emilia Drago y Saskia Bernaola comprendieron que filmar en la selva no significaba solo estar sin celular durante varios días, lidiando con la ansiedad moderna que esa situación puede generar. También implicaba renunciar al maquillaje, ya que era imposible aplicarlo sin que se corriera, así como enfrentarse a mosquitos, avispas y otros insectos insólitos que parecían provenir de otro planeta. Pero lo más preocupante era lidiar con los elementos naturales.

Ani Alva Helfer con el elenco de "Isla Bonita".

”En la selva no hay ley. Llueve cuando quiere. Un día, justo en medio de una escena, se desató tal lluvia que no había forma de salir de donde estábamos. La tormenta era tan fuerte que los árboles empezaron a caerse”, recuerda Barreto, una de las protagonistas. A su lado, Drago rememora la escena con preocupación. Ahora se permiten reír, pero en su momento pensaron que iban a quedar ahí. “Todos estábamos en la maloca, que es una casita en medio de la laguna, pensando lo peor porque parecía que el cielo se caía”. Hasta Bernaola, quien completa la triada de actrices de la cinta, admite: “Yo soy recontraviajera, y a Iquitos he ido muchas veces. Pero quedarse un mes allá, y tan adentro en la selva, te hace dar cuenta de que esta es como un animal vibrante y sonante, pero también alegre. En Iquitos, la gente siempre está contenta”.

Miedos aparte, las experiencias vitales que calaron en las actrices durante el mes que estuvieron allí no las descartarían por nada. Lo primero que destacan es la oportunidad de ser dirigidas por Alva Helfer, quien el año pasado tuvo un éxito resonante con la película “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la misma que le permitió obtener el récord de la directora de cine peruana más taquillera de la historia. Otra ventaja que señalan fue la chance de participar en una película producida por una empresa de Iquitos (AV Films), conocida por sus cintas de terror de gran taquilla como “Cementerio general” y dramas sociales como “La pampa”, estrenada este año y que obtuvo muy buenas críticas.

Iquitos vibró por "avant premiere" de la película "Isla Bonita": Aquí los detalles | Foto: Difusión

En un año en que el cine hecho en las regiones del Perú se viene imponiendo y cosechando logros dentro y fuera del país, participar de una producción amazónica, con equipo y actores de allá, fue una gran oportunidad para aprender más sobre la existencia humana. “Fue una experiencia sanadora. Creo que las tres compartimos eso. Es como nuestros personajes en la película, Andrea, Esperanza y Roxana, que llegan allá un poco perdidas, y la naturaleza de alguna manera las salva. Para mí, lo mas importante fue conectar con la identidad de la selva”, apunta Emilia.

La historia de “Isla Bonita”, escrita por Ani Alva y su hermana, es la de tres amigas de Lima que atraviesan un período de incertidumbre. Por diversos motivos, sus vidas en la capital les resultan insatisfactorias, desde conflictos labores y vocacionales hasta tener que separarse de los hijos. Es en sus ganas de buscar claridad que llegan a Iquitos para romper con las rutinas que les provocan infelicidad. Las situaciones de comedia nacen por ese contexto nuevo y tan distinto al que están acostumbradas.

El estreno de “Isla Bonita” tuvo lugar en Iquitos la semana pasada y paralizó la ciudad, con más de cinco mil personas reunidas en una plaza para recibir a las actrices y disfrutar al ritmo de Explosión. Ellas describen la experiencia como un sueño hecho realidad. Para Barreto, la película llega en un momento en el que los peruanos necesitan más unidad que nunca. “El 70% del Perú es selva; sin embargo, no siempre la valoramos como se merece. Esta película nos brinda la oportunidad de unirnos y desarrollar un sentido de pertenencia”. //