Testigos del ascenso de este ‘outsider’ des- peinado de 53 años y de sus ideas radicales (Milei se define como un anarcocapitalista que, de ser por él, aboliría el Estado, además de ser un libertario peculiar que se opone al aborto y cita las Sagradas Escrituras) han sido los peruanos y peruanas que viven allá, que no son pocos. Ahí está la escritora y actriz Vanessa Robbiano, quien radica en Buenos Aires, con esposo e hijos argentinos. Conversamos con ella el mismo día de la segunda vuelta electoral, cuando los nervios estaban a flor de piel. “El tema aquí es la incertidumbre porque nunca sabes cuánto van a costar las cosas. Hace poco estuve en el Perú, noté que las cosas suben 10 centavos y ya parece mucho; aquí las cosas suben un cien por ciento. Para pagar un colegio tienes que ir con un maletín lleno de dinero, como si fuera un pase. Así es la devaluación del dinero”.

EN ARGENTINA, DONDE RESIDE, ROBBIANO SE HA DESEMPEÑADO COMO GUIONISTA Y ACTRIZ DE ALGUNAS SERIES. TAMBIÉN HA GENERADO CONTENIDO PARA EL POLÍTICO Y EXACTOR SEGUNDO CERNADAS. (Foto: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

La sensación que vive buena parte de la sociedad argentina es la de estar encerrados en una burbuja, donde el dinero que ganan no tiene el mismo valor afuera. La legitimidad de los avances sociales frente al problema de no poder llegar a fin de mes parece haber sido capitalizada por el candidato opositor, frente a la percepción que se tenía del oficialista Massa, quien además es el actual ministro de Economía. El músico Lucho González, guitarrista de Chabuca Granda y Fito Páez, tiene décadas viviendo en Buenos Aires y considera que lo visto el domingo fue un voto de castigo al kirchnerismo en el poder.

“Es verdad que Milei no te ofrece ninguna confianza desde que lo escuchas. Es un tipo que por momentos parece un desquiciado, pero el contexto nos llevó a elegir entre él o más de lo mismo. La gente ha votado por cualquier cosa menos por lo que tenemos. Aquí hay como siete tipos de dólar. Entonces, lo que se ha visto es un salto al vacío. El argentino, mientras va cayendo, reza para que haya agua abajo, porque si no se va a estrellar. Ahora Milei tendrá que moderarse, porque puede ser un poco loco, pero no es ingenuo. Tendrá que moderarse y negociar porque no tiene la mayoría”.

PERUANO UNIVERSAL. Lucho González está orgulloso de la fuerza de la cultura peruana. (Mario Zapata)

Una peruana que discrepa abiertamente de lo ocurrido el domingo es la dramaturga Romina Gatti, quien reside en Buenos Aires desde 2017. Llegó allí atraída por la oferta de una buena educación gratuita, una de las cosas que justo está amenazada por un inminente gobierno de Milei. “Me parece lamentable el triunfo de Milei y sus propuestas. Pretenden desmantelar algunos aspectos del universo argentino, tanto en lo político como económico, así como derechos civiles que funcionan bien. Estoy en desacuerdo con la desregulación total del mercado sin intervención del Estado, la disolución de ministerios como el de Salud o el de Educación. Por supuesto, estoy en desacuerdo además con la negación del genocidio que tuvo lugar durante la dictadura”. Otro punto de preocupación es la revocación de derechos ganados por las mujeres, como el acceso al aborto, y el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ.

Ante este panorama, se anticipa que los conflictos sociales están a la vuelta de la esquina. “Creo que la única certeza que puedo tener en este momento es que habrá una gran resistencia por parte de aquellos que votaron en su contra, si intenta llevar a cabo las medidas radicales de su programa. Entiendo que esa resistencia vendrá principalmente desde el Congreso, donde hay una mayoría peronista. Visualizo un escenario lleno de tensiones”, concluye Gatti.

Romina Gatti siente que mucha gente tiene miedo a que haya un retroceso en política públicas

El presidente electo Milei ha dado indicios de querer moderar su posición. Ya no está en campaña. El papa Francisco, a quien calificó de forma destemplada hace algunos años como “un imbécil” y “el representante del maligno en la Tierra”, ahora ha pasado a ser “el argentino más importante de la historia” tras haber conversado con él. La sociedad argentina se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el anhelo de cambio con la necesidad de cautela y estabilidad para el futuro del país. //