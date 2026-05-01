La periodista comentó en redes sociales: “Soy yo”. Luego, en sus historias, escribió: “Siempre confirmando mis propias primicias”. De esta manera, Andrea Llosa anunció el fin de su programa de forma sorpresiva.
Cabe resaltar que la conductora de televisión no ha brindado mayores detalles sobre lo que significa su salida de Panamericana Televisión a tan solo un par de meses de haber estrenado su propio espacio.
Según Show.pe, Andrea Llosa presentará su último programa el 1 de mayo, el cual ya habría sido grabado el 30 de abril. Tras la emisión, la conductora de televisión le dirá adiós al espacio que trabajó luego de su salida de ATV.
Como se recuerda, Andrea Llosa cerró el 2025 anunciando su salida de ATV, su casa televisora a la que perteneció por alrededor de 20 años. Según dijo, ella dejaba un buen “colchón” para el programa de Magaly Medina y se animó a mostrar sus cifras.
Lejos de evitar el reto, Andrea Llosa se mostró optimista con su nuevo programa en Panamericana Televisión; sin embargo, todo indica que esta breve etapa llegará a su fin este 1 de mayo, en el Día del Trabajador.
Suheyn Cipriani se prepara intensamente para la competencia Miss Grand Internacional en Tailandia. Ha bajado 5 kilos, sigue una dieta estricta y entrenamiento riguroso para bajar de peso. Busca su revancha tras perder la corona en 2019 por embarazo. Habla de sus hijos, amor y pide votos en redes sociales.