Andrea Llosa decidió poner punto final a los rumores de su presunta salida de Panamericana Televisión y aseguró que su programa “La verdad a prueba” ya no forma parte de la parrilla de programación de “la esquina de la televisión”.

A través de su cuenta personal de Instagram, Andrea Llosa decidió comentar una publicación en redes sociales que señalaba que una popular conductora de televisión dejaría pronto la pantalla chica.

La periodista comentó en redes sociales: “Soy yo”. Luego, en sus historias, escribió: “Siempre confirmando mis propias primicias”. De esta manera, Andrea Llosa anunció el fin de su programa de forma sorpresiva.

Andrea Llosa anuncia que su programa “La verdad a prueba” no va más en Panamericana Televisión. (Foto: Instagram / @andreallosabarreto)

Cabe resaltar que la conductora de televisión no ha brindado mayores detalles sobre lo que significa su salida de Panamericana Televisión a tan solo un par de meses de haber estrenado su propio espacio.

Según Show.pe, Andrea Llosa presentará su último programa el 1 de mayo, el cual ya habría sido grabado el 30 de abril. Tras la emisión, la conductora de televisión le dirá adiós al espacio que trabajó luego de su salida de ATV.

Como se recuerda, Andrea Llosa cerró el 2025 anunciando su salida de ATV, su casa televisora a la que perteneció por alrededor de 20 años. Según dijo, ella dejaba un buen “colchón” para el programa de Magaly Medina y se animó a mostrar sus cifras.

Melanie Martínez en el programa de Andrea Llosa.

Lejos de evitar el reto, Andrea Llosa se mostró optimista con su nuevo programa en Panamericana Televisión; sin embargo, todo indica que esta breve etapa llegará a su fin este 1 de mayo, en el Día del Trabajador.