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Andrea Llosa anuncia que su programa “La verdad a prueba” no va más en Panamericana Televisión. (Foto: Captura de YouTube / Panamericana Televisión)
Andrea Llosa anuncia que su programa “La verdad a prueba” no va más en Panamericana Televisión. (Foto: Captura de YouTube / Panamericana Televisión)
Por Redacción EC

Andrea Llosa decidió poner punto final a los rumores de su presunta salida de Panamericana Televisión y aseguró que su programa “La verdad a prueba” ya no forma parte de la parrilla de programación de “la esquina de la televisión”.

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