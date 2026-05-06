Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Medina afirmó que en televisión es fundamental luchar por la permanencia de los programas | Foto: ATV-Panamericana (Captura) / Composición EC
Medina afirmó que en televisión es fundamental luchar por la permanencia de los programas | Foto: ATV-Panamericana (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Andrea Llosa tras confirmarse la cancelación de su reciente programa en Panamericana TV, calificándola de conformista por haber aceptado esa decisión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.