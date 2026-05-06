Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Andrea Llosa tras confirmarse la cancelación de su reciente programa en Panamericana TV, calificándola de conformista por haber aceptado esa decisión.

El martes, en su programa en ATV, Medina evaluó el desempeño de la producción de Llosa, destacando que su nivel de audiencia fue insuficiente para mantener el formato en el aire.

“Ahora esta chica que levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, pero ella se fue muy tranquila y desde una playa presentó su versión ‘Simplemente no funcionó pues’, qué actitud tan derrotista”, expresó la conductora.

Y es que, Medina afirmó que en televisión es fundamental luchar por la permanencia de los programas, pues este tipo de negocios exige resultados constantes para garantizar la rentabilidad de cada producción.

Foto referencial | Magaly Medina llamó "derrotista" a Andrea Llosa por aceptar el fin de su programa, "La verdad a prueba", en Panamericana

¿Qué dijo Andrea Llosa respecto a su programa en Panamericana TV?

Hace algunos días, Andrea Llosa confirmó el cierre de ‘La verdad a prueba’ a través de sus redes sociales, admitiendo que el espacio no obtuvo los resultados esperados.

“Esto es así, muy simple. Como en todo, como en la vida, en los negocios, igual en la televisión hay cosas que funcionan, así como hay cosas que no funcionan, y el programa no funcionó, no hay mucho que decorar”, afirmó Llosa.

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De ese modo, Magaly recordó que existieron advertencias previas sobre el bajo rendimiento del formato, el cual, según información difundida por el podcast ‘Show.pe’, no logró superar los 3 puntos de rating en sus menos de tres meses al aire.

"No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando”, dijo Medina. En tanto, Llosa señaló que se tomará un tiempo fuera de Lima para definir su futuro laboral.