La actriz peruana Karime Scander vuelve a captar la atención del público tras presentar por primera vez a su nueva pareja, Alexander Bernhard, en un evento privado en Lima. La conocida ‘Alessia Montalbán’ de “Al fondo hay sitio” compartió imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La presentación oficial se dio durante una elegante boda, donde la joven actriz asistió acompañada de su novio. A través de sus historias de Instagram, Karime Scander dejó ver momentos de complicidad, besos y gestos de cariño que confirmaron su nueva etapa sentimental.

Las fotografías no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron verla feliz y enamorada. En las imágenes, la actriz luce radiante mientras comparte un momento especial con Bernhard, dejando en evidencia la conexión entre ambos.

Karime Scander se luce en boda junto a Alexander Bernhard, su nueva pareja. (Foto: Instagram / @karimescander)

Sobre su nueva pareja, se conoce que Alexander Bernhard es una persona alejada del mundo televisivo y que residiría entre Perú y Chile. Aunque la actriz no ha brindado mayores detalles, su aparición pública ha despertado gran interés en el entorno mediático.

Este nuevo capítulo en su vida personal llega luego de que la actriz confirmara el fin de su relación con Ignacio Montagne, con quien mantuvo un vínculo de más de cinco años. La ruptura se hizo pública en 2025, marcando el inicio de una etapa de cambios para la artista.

Karime Scander, nacida en Chiclayo, se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión peruana gracias a su papel en “Al fondo hay sitio”. ‘Alessia Montalbán’ se mantiene como uno de los personajes más queridos de la serie.

Karime Scander interpreta a ‘Alessia Montalbán’ en la serie "Al fondo hay sitio". (Foto: Instagram)

Con más de un millón de seguidores, la actriz continúa construyendo una sólida imagen, combinando su carrera artística con momentos personales. La presentación de su nueva relación da pie al inicio de una nueva etapa emocional.