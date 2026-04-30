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Karime Scander se luce en boda junto a Alexander Bernhard, su nueva pareja. (Foto: Instagram / @karimescander)
Karime Scander se luce en boda junto a Alexander Bernhard, su nueva pareja. (Foto: Instagram / @karimescander)
Por Redacción EC

La actriz peruana Karime Scander vuelve a captar la atención del público tras presentar por primera vez a su nueva pareja, Alexander Bernhard, en un evento privado en Lima. La conocida ‘Alessia Montalbán’ de “Al fondo hay sitio” compartió imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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