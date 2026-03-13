“Al fondo hay sitio” regresa con su decimotercera temporada este lunes 16 de marzo en su horario habitual. Algunos actores de la serie ya comparten sus reacciones a pocos días del gran regreso, tal es el caso de la actriz Karime Scander, quién está más que emocionada por dar vida a la querida ‘Alessia Montalbán’.
En un video compartido en las redes sociales del programa, la actriz nacional se mostró contenta al ser consultada por cómo se siente al volver a actuar en “Al fondo hay sitio”.
“Emoción, un poco de miedo también por lo que se viene y ansias de saber por dónde va a ir el camino… Además, la extrañé un poco, estos meses alejados de Alessia, la he extrañado a mi compañera”, dijo muy emocionada.
Al ser consultada por el desarrollo de su personaje en “Al fondo hay sitio”, Karime espera que ‘Alessia Montalbán’ tenga un cambio en la serie y que dejé un poco el drama, los llantos e inicie una nueva etapa en su vida.
“No, más risas ya. El año pasado la pobre ‘Alessia’ se la pasó llorando y ahora es una emoción. No más lágrimas… Yo creo que sí aprendió, pero vuelve a caer en los mismos errores. Está en proceso de aprender”, comentó la actriz.
Como se recuerda, al final de la última temporada de “Al fondo hay sitio”, ‘Alessia’ y ‘Jimmy’ confesaron sus sentimientos y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, no sin antes armar un gran lío tras la boda de ‘July’ y ‘Cristóbal’.
La serie “Al fondo hay sitio” regresará a las pantallas de América Televisión a partir del lunes 16 de marzo en su horario habitual, después de “Esto es guerra”. La nueva temporada buscará al asesino de ‘Miguel Ignacio de las Casas’.
