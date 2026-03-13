Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karime Scander se mostró emocionada al volver a "Al fondo hay sitio". (Foto: Instagram)
Karime Scander se mostró emocionada al volver a "Al fondo hay sitio". (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

“Al fondo hay sitio” regresa con su decimotercera temporada este lunes 16 de marzo en su horario habitual. Algunos actores de la serie ya comparten sus reacciones a pocos días del gran regreso, tal es el caso de la actriz Karime Scander, quién está más que emocionada por dar vida a la querida ‘Alessia Montalbán’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.