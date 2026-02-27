El mundo del espectáculo peruano se vio sacudido el pasado 25 de febrero tras la viralización de un video que afirmaba el fallecimiento de Andrés Wiese. El actor, recordado por su papel de Nicolás de las Casas en Al fondo hay sitio, se vio obligado a intervenir en sus plataformas digitales para frenar una ola de pánico que ya había afectado emocionalmente a cientos de sus seguidores.

La difusión de imágenes con lazos negros y mensajes de luto generó una confusión inmediata, especialmente entre usuarios de TikTok. Wiese no ocultó su indignación ante la crueldad de estos contenidos falsos. A continuación, te contamos cómo respondió el artista.

¿CÓMO REACCIONÓ EL ACTOR ANTE EL BULO DE SU DECESO?

Con un evidente malestar, el modelo de 43 años utilizó sus historias de Instagram para exponer la captura de pantalla de un clip malintencionado que utilizaba su rostro junto a un símbolo de luto. El material, que llevaba la alarmante frase “El Perú llora tu partida”, fue encarado directamente por el artista, quien simplemente comentó: “¿En serio?”, dejando clara su incredulidad ante la falsedad de la publicación.

¿QUÉ CONSECUENCIAS REALES TUVO ESTA DESINFORMACIÓN EN SU AUDIENCIA?

El impacto del rumor fue más allá de los clics, llegando a causar angustia real en las familias peruanas.

Wiese compartió la manera en que descubrió el falso rumor, el cual fue mediante el testimonio de una seguidora cuya madre rompió en llanto al creer que el actor había muerto. La usuaria señaló que tuvo que revisar las redes del actor para chequear si seguía publicando y verificar que seguía vivo. “Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok. Le mostré esto y dejó de llorar”, se lee en su mensaje.

Al descubrir de que muchos lo creían fallecido, el actor lanzó una pregunta cargada de asombro: “¿Me están matando?”, evidenciando lo desconcertante que resultó el episodio para él.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTAS NOTICIAS MALINTENCIONADAS?

Las investigaciones apuntan a la cuenta de TikTok denominada Barcelonacampeon como la fuente original de esta campaña de desinformación.

Este perfil no es nuevo en la fabricación de tragedias, pues anteriormente ha difundido anuncios apócrifos sobre otras figuras de la misma serie televisiva, tales como Melanie Urbina y Adriana Sánchez Campos, según recoge el diario La República.

¿QUIÉN ES ANDRÉS WIESE?

Con 42 años de edad, este actor y modelo nacido en Lima es una de las figuras más mediáticas del país, alcanzando el estrellato como “Nicolás de las Casas” en la serie Al fondo hay sitio.

Antes de dar el salto definitivo a las pantallas, el teatro y el cine, Wiese inició su formación académica en la carrera de Arquitectura. Además de su faceta como actor, se desempeña como modelo y empresario, habiendo logrado incluso distinciones internacionales como su nominación a “El Rostro más bello del mundo”.

Respecto a su vida personal, el artista enfrentó desafíos considerables entre 2024 y 2025, periodo en el que fue sometido a una cirugía de urgencia tras padecer “apendicitis y diverticulitis”. Tras una recuperación exitosa, hoy se mantiene muy activo en plataformas como Instagram.

