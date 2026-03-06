Este jueves, la actriz nacional Irma Maury, recordada por su icónico personaje de ‘Doña Nelly’ en "Al fondo hay sitio", aclaró su estado de salud frente a las informaciones que circulaban sobre una grave lesión de cadera que sufrió.

Y es que, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Maury reconoció haber tenido un accidente, pero que fue hace un año, por lo que hoy goza de buena salud. “Gracias a Jehová hoy estoy recuperada y atendiendo mi vida doméstica”, escribió.

El mensaje se publica después de que Maury compartiera, el 5 de marzo, un post en el que relataba detalladamente su proceso de recuperación tras sufrir una fractura de cadera en marzo de 2024

Esto generó preocupación entre algunos seguidores y medios locales, por lo que la actriz de 76 años decidió enviar un mensaje de tranquilidad a través de la misma red social, confirmando su mejoría.

“Acabo de recibir una llamada y me comunican que ha salido un aviso que he tenido un accidente. Les agradezco, pero es de una publicación que yo hice el día de ayer en mi muro de Facebook comentando un accidente que tuve hace un año” , aclaró.

Irma Maury | Foto: Consuelo Vargas / Archivo GEC / CONSUELO VARGAS

En su publicación original, Maury describió que la lesión se produjo tras una caída en su vivienda a las 2:40 a. m., lo que derivó en una intervención quirúrgica de emergencia en el Hospital Alberto Sabogal el 6 de marzo de 2024.

De ese modo, la actriz recordó la intensidad del proceso postoperatorio y la motivación que la llevó a caminar apenas 18 días después de la cirugía.

“El dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes, pero tenía qué hacerlo, en mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos [sus mascotas] me necesitaban”, relató.

Finalmente, la actriz enfatizó que su intención al compartir su historia no era generar una falsa alarma, sino ofrecer un testimonio de resiliencia para personas en situaciones similares.

“Gracias a Jehová hoy estoy recuperada y atendiendo mi vida doméstica. Comparto este post para todos aquellos que están pasando por un momento difícil como el que yo pasé, a mirar para adelante”, concluyó la artista.

Actualmente, Irma Maury lleva una vida alejada de la televisión, dedicándose a sus labores domésticas y al cuidado de sus animales en el distrito de Ventanilla, Callao.

