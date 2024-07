El popular personaje de “Doña Nelly” marcó los corazones de millones de fanáticos de la serie Al fondo hay sitio. Es por ello que más de uno pide el regreso de Irma Maury, sin embargo, ella ha dado a entender en recientes declaraciones a la prensa, cuál es su postura. ¿Qué es lo que dijo la artista sobre su retorno? En la siguiente nota te contaremos.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO IRMA MAURY SOBRE SU REGRESO A AL FONDO HAY SITIO?

Irma Maury, la actriz conocida por su papel como ‘Doña Nelly’ en “Al fondo hay sitio”, sorprendió a muchos al revelar que estaría dispuesta a regresar a la popular serie, pero con un personaje diferente.

En una entrevista con Ernesto Pimentel en “El reventonazo de la Chola”, Maury comentó que no ha cerrado las puertas a la producción y que podría considerar interpretar un nuevo papel si se le ofreciera. Esta declaración marcó un cambio de opinión, ya que anteriormente había expresado que no tenía planes de volver a la serie.

La decisión inicial de Maury de dejar “Al fondo hay sitio” se debió a su deseo de descansar y pasar más tiempo con su familia, alejándose del agotador ritmo de las grabaciones. En diversas entrevistas, la actriz explicó que se sentía cansada y necesitaba priorizar su bienestar personal.

Aunque está agradecida con los realizadores de la serie por su interés en su regreso, Maury aclaró que ‘Doña Nelly’ “ya estaba muerta” para ella, señalando que su retorno no sería en el mismo rol que la hizo famosa.

LA CONDICIÓN DE MARÍA GRAZIA GAMARRA PARA VOLVER A “AL FONDO HAY SITIO”

La reconocida actriz se presentó en el programa Así Somos de RPP para hablar de todo, pero sobre todo del rol que cumplió en “Al fondo hay sitio”. Es en ese momento que se refirió a la posibilidad de volver.

La inolvidable ‘Macarena’ señaló que estaría dispuesta a regresar en algún momento si es que las grabaciones ya no le tomaran tanto tiempo. “Por más de que amo trabajar, mis hijas ya no van a volver a tener ni cinco ni dos años. Me encantaría estar en “Al fondo hay sitio”, pero es un programa en el que hay que estar al cien por ciento. Ojalá en algún momento se dé la oportunidad de grabar algunos capítulos, me encantaría”, explicó Gamarra para RPP.

Por último, la actriz agregó: “Tal vez trabajar todo el año, pero no todos los días. Entraba a las siete de la mañana y salía a las cinco de la tarde, tenía que ir a Pachacamac y el tráfico es terrible”.

¿QUÉ DIJO MARÍA GRAZIA GAMARRA TRAS DEJAR “AL FONDO HAY SITIO”

Recordemos que haces un mes, provocando sorpresa entre sus seguidores, la artista mencionó que dejó la serie para dedicarse más a su familia.

“Estaba atravesando un período complicado [...] no pasaba tiempo en casa; sentía que mis hijas estaban sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde”.

POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ NO QUISO INTERPRETAR A “CHARITO” EN EL INICIO DE AL FONDO HAY SITIO

Mónica Sánchez inicialmente no quiso interpretar a “Charito” en “Al Fondo Hay Sitio” debido a ciertos prejuicios que tenía sobre la serie. Según el exproductor Efraín Aguilar, la actriz se consideraba una figura de mayor calibre y pensaba que programas como “Risas y salsa”, “Así es la vida” y “Mil oficios” eran de segunda categoría. Este escepticismo sobre la serie y su propio estatus profesional la llevaron a dudar de tomar el papel.

Efraín Aguilar, después de ver a Mónica Sánchez en una obra teatral y quedar impresionado con su actuación, decidió que ella era la adecuada para el papel de “Charito”. Sin embargo, convencerla no fue fácil. Aguilar le explicó que su participación en la serie sería importante para su estabilidad económica y le ofreció un contrato de un año, logrando finalmente que aceptara el papel.

A pesar de las diferencias y prejuicios iniciales, Mónica Sánchez y Efraín Aguilar desarrollaron una relación profesional exitosa y mantuvieron una amistad sincera. Aguilar destacó que, aunque tienen posiciones políticas muy opuestas y han tenido discusiones, su amistad perdura y se aprecian mutuamente.