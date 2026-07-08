La 'influencer' emitió un comunicado afirmando que es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo | Foto: Instagram (@majoparodi98)
La 'influencer' emitió un comunicado afirmando que es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo | Foto: Instagram (@majoparodi98)
Por Redacción EC

Ante la denuncia de su extrabajadora del hogar por un presunto maltrato laboral, así como el incumplimiento de pagos y beneficios de ley, la ‘influencer’ peruana Majo Parodi, hermana del chico ‘reality’ Patricio Parodi, se pronunció en redes sociales para rechazar los cuestionamientos.

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