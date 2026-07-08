Ante la denuncia de su extrabajadora del hogar por un presunto maltrato laboral, así como el incumplimiento de pagos y beneficios de ley, la ‘influencer’ peruana Majo Parodi, hermana del chico ‘reality’ Patricio Parodi, se pronunció en redes sociales para rechazar los cuestionamientos.

La acusación fue realizada por Yahaira Valdivia, exempleada de la nutricionista, quien mediante una publicación en TikTok afirmó haber recibido un trato inadecuado durante los 21 días que trabajó al cuidado de la hija de Parodi, situación que, según indicó, afectó su bienestar emocional.

Exnana de Majo Parodi expone su denuncia y revela lo que habría vivido durante 21 días de trabajo.

Valdivia también señaló que, tras presentar su renuncia por WhatsApp, fue cuestionada por supuestos daños en prendas de vestir dentro de la vivienda y aseguró que no había recibido el pago correspondiente por los días laborados. Además, afirmó contar con conversaciones que respaldarían su versión.

“En diversas ocasiones fui objeto de un trato que me hizo sentir sumamente mal. Aunque cumplí estrictamente con mis deberes, viví episodios que perjudicaron mi bienestar emocional”, sostuvo la denunciante.

Samantha Batallanos reacciona a la oficialización de la relación de su expareja, Luis Felipe Zapata, con Suheyn Cipriani. En declaraciones a América Hoy, Batallanos minimiza el vínculo, asegurando que es 'el amor de la vida' de su ex y que Suheyn es solo 'un capítulo más'. También comenta que su relación con Zapata sigue siendo cercana y que no busca interferir en su nueva pareja, mientras Suheyn responde que mantiene su relación en privado por decisión propia.

¿Qué respondió Majo Parodi?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, María José Parodi afirmó que es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, descartando haber ejercido hostigamiento o maltrato contra su extrabajadora.

“No soy una mala persona. Nunca dije que no le pagaría, nunca he menospreciado ni maltratado a nadie; trato a todas las personas por igual”, expresó la ‘influencer’, quien aseguró que siempre mantuvo una comunicación abierta con la cuidadora.

Pronunciamiento de Majo Parodi

Pronunciamiento de Majo Parodi

Sobre el pago pendiente, Parodi indicó que nunca se negó a cumplir con sus obligaciones, explicando que la liquidación de Valdivia ya fue realizada.

Asimismo, señaló que su molestia surgió luego de que la trabajadora se retirara sin previo aviso y dejara, según afirmó, prendas dañadas en su vivienda.

Finalmente, la hermana de Patricio Parodi aseguró que siempre ha cumplido con los pagos, beneficios y obligaciones correspondientes con sus trabajadores, precisando que el caso continuará resolviéndose por la vía legal.