Las imágenes de Flavia López y Patricio Parodi protagonizando un apasionado beso no tardaron en convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales y programas de espectáculos, desatando una ola de rumores sobre el verdadero vínculo que existiría entre ambos. Ante la repercusión que generó el video y las diversas versiones que comenzaron a circular, la modelo decidió romper su silencio para aclarar cómo es actualmente su relación con el exchico reality y si existe la posibilidad de iniciar un romance. Además, aprovechó la oportunidad para responder a las declaraciones de Rosángela Espinoza, quien lanzó duros comentarios tras la difusión de las imágenes y avivó aún más la polémica en el mundo del espectáculo. A continuación, te contamos qué dijo Flavia López.

¿QUÉ DIJO FLAVIA LÓPEZ SOBRE SU RELACIÓN CON PATRICIO PARODI?

Luego de que las imágenes despertaran especulaciones sobre un supuesto romance, Flavia López aseguró que no existe una relación formal con Patricio Parodi. La influencer explicó que ambos se encuentran solteros y que, por ahora, mantienen únicamente una amistad, aunque reconoció que existe una buena conexión entre los dos.

“Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos superbién, tenemos una conexión chévere”, manifestó durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’.

Patricio Parodi y Flavia López protagonizan romántico ampay.

¿QUÉ DIJO FLAVIA LÓPEZ SOBRE INICIAR UN ROMANCE CON PATRICIO PARODI?

Aunque dejó claro que actualmente no tiene una relación sentimental con Patricio Parodi, Flavia López señaló que tampoco descarta que las cosas puedan cambiar más adelante. Según explicó, en esta etapa de su vida no está buscando una pareja y prefiere mantener la tranquilidad, aunque no se niega a la posibilidad de enamorarse en el futuro.

“No busco una relación. Si se llega a dar con él u otra persona, no me cierro, pero ahorita me mantengo tranquila”, afirmó. Además, cuando le consultaron sobre una posible oficialización, respondió: “¿Oficializar qué? Solo hay una bonita amistad. Estoy tranquila. No busco un romance. Las puertas de mi corazón no se las cierro a nadie”.

¿CÓMO RESPONDIÓ A LOS COMENTARIOS DE ROSÁNGELA ESPINOZA?

Flavia López también fue consultada por las declaraciones de Rosángela Espinoza en ‘Esto Es Guerra’, quien la calificó de “migajera” tras la difusión del beso con Patricio Parodi. Frente a ello, la modelo rechazó que exista una rivalidad entre ambas y sostuvo que nunca ha considerado que estén disputándose la atención del exchico reality.

“Lo que menos quiero es que piensen que estamos peleando por un hombre, cuando en realidad no es así. Por mi lado, no lo es. Ella recién hizo ese comentario luego de las imágenes. No sé si le ha picado, porque yo no estoy en el programa”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que las críticas no afectan su tranquilidad y que no siente la obligación de responder ante ese tipo de opiniones. “No sé con qué finalidad hizo el comentario, pero me importa muy poco si ella piensa que soy migajera (...) no tengo que darle explicaciones a ella”, sentenció, según informa La República.

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