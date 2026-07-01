¿Qué dijo? Flavia López se pronuncia tras viral beso con Patricio Parodi que remeció las redes | Composición EC: @flaviaa.lopez / @patoparodi18
¿Qué dijo? Flavia López se pronuncia tras viral beso con Patricio Parodi que remeció las redes | Composición EC: @flaviaa.lopez / @patoparodi18
Por José Templo

Las imágenes de Flavia López y Patricio Parodi protagonizando un apasionado beso no tardaron en convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales y programas de espectáculos, desatando una ola de rumores sobre el verdadero vínculo que existiría entre ambos. Ante la repercusión que generó el video y las diversas versiones que comenzaron a circular, la modelo decidió romper su silencio para aclarar cómo es actualmente su relación con el exchico reality y si existe la posibilidad de iniciar un romance. Además, aprovechó la oportunidad para responder a las declaraciones de Rosángela Espinoza, quien lanzó duros comentarios tras la difusión de las imágenes y avivó aún más la polémica en el mundo del espectáculo. A continuación, te contamos qué dijo Flavia López.

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