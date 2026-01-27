Sergio Galliani niega denuncias de maltrato tras declaraciones de Sonia Oquendo.

El actor y director teatral Sergio Galliani negó de manera categórica las denuncias de maltrato formuladas tras las declaraciones de la primera actriz Sonia Oquendo sobre su experiencia en la obra Monólogos de la vagina, presentada en el Teatro Marsano.

“Yo siempre he cuidado muchísimo mi imagen y no voy a permitir que se hable de esa forma”, señaló Galliani en declaraciones difundidas en redes sociales.

El actor afirmó que su trabajo como director se basa en la exigencia profesional y descartó cualquier tipo de violencia.

“Yo no recurro ni a la violencia física ni a la psicológica, ni a la violencia verbal, ni mucho menos a nada de ese tipo de cosas cuando entro a dirigir”, indicó.

Galliani sostuvo que su objetivo es que el público vea el mejor desempeño de los actores en escena. “Siempre les he exigido para que saquen lo mejor de ellos, como tiene que ser, porque el público tiene que ver lo mejor de cada uno de los actores que están en escena”, afirmó.

Además, remarcó su respeto hacia las actrices con las que ha trabajado. “Mucho menos a actrices mayores, a las cuales yo respeto muchísimo”, añadió.

El director reiteró su rechazo a las acusaciones y aseguró que su versión puede ser corroborada por el equipo del montaje. “Yo niego absolutamente todo y creo que eso lo puede corroborar todo el equipo”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que se mencione a personas fallecidas en medio de la controversia.

La actriz señaló que el deterioro de la salud de Camucha Negrete, las restricciones dentro del teatro y el cambio repentino de obra influyeron en la situación que atravesó.

Las declaraciones de Galliani se producen luego de que Sonia Oquendo denunciara haber sufrido maltrato psicológico durante su participación en Monólogos de la vagina. La actriz afirmó que el ambiente laboral fue tóxico y emocionalmente desgastante, al punto de afectar su salud mental.

“Eso repercutió en mí tremendamente, porque tuve un cuadro de depresión. Por eso no podía salir. Solamente me levantaba para ir a hacer la función”, declaró Oquendo.

