Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en presentación de Universitario de Deportes

Ana Siucho y Edison Florescaptaron la atención de sus seguidores luego de revelarse que la madre de las hijas del futbolista asistió a la Noche Crema 2026, evento deportivo en el que el club Universitario de Deportes presentó oficialmente a su equipo para la actual temporada.
Ana Siucho y Edison Florescaptaron la atención de sus seguidores luego de revelarse que la madre de las hijas del futbolista asistió a la Noche Crema 2026, evento deportivo en el que el club Universitario de Deportes presentó oficialmente a su equipo para la actual temporada.
El encuentro se produjo el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate, donde Flores fue ovacionado al aparecer sobre el terreno de juego acompañado de sus dos hijas, fruto de su relación con Ana Siucho.
El gesto de publicar estas fotografías con emoticones cariñosos, como el corazón amarillo (color representativo del club crema) también fue interpretado como un mensaje de apoyo y unidad familiar, a pesar de la distancia emocional que ha marcado su relación personal.
Si bien no se ha revelado que Ana Siucho y Edison Flores han retomado su matrimonio, trascendió que ambos buscan llevar una relación cordial por el bienestar de sus hijas en común.