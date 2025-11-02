Tras el ampay que mostró a Edison Flores junto a la modelo Antonella Martorell, su expareja, Ana Siucho, volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. La médica, alejada del foco mediático desde su separación, publicó una reflexión sobre la crianza que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al reciente escándalo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE ANA SIUCHO EN MEDIO DEL ESCÁNDALO?

Ana Siucho compartió en sus historias una imagen con fondo blanco y letras negras donde se leía: “Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo. Solo una”. A ese mensaje le siguió una frase que llamó la atención por su tono reflexivo: “Por eso, esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”.

Aunque no mencionó directamente a Edison Flores ni al ampay difundido por televisión, la publicación fue vista por sus seguidores como una muestra de serenidad y madurez frente al escándalo mediático. En paralelo, la médica subió fotos celebrando Halloween con sus hijas, enfatizando así su enfoque en la familia y el bienestar de las menores.

Historia de Instagram de Ana Siucho. | Foto: @ana_siucho53

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL AMPAY DE EDISON FLORES Y ANTONELLA MARTORELL?

El pasado 6 de octubre, “Magaly TV La firme” mostró imágenes del futbolista junto a Antonella Martorell en un restaurante limeño. Luego, ambos fueron grabados ingresando al condominio del jugador por separado, pero ninguno fue visto saliendo. Aunque no hubo escenas comprometedoras, el encuentro alimentó los rumores sobre un vínculo sentimental. Desde entonces, ni Flores ni Martorell se han pronunciado públicamente sobre el tema.

¿QUIÉN ES ANTONELLA MARTORELL, LA MUJER VINCULADA AL FUTBOLISTA?

Martorell, de 28 años, es una profesional del marketing originaria de Tacna. En redes sociales comparte contenido relacionado con viajes, deporte y moda, además de colaboraciones con marcas. Su nombre empezó a sonar tras ser vista en zonas reservadas del estadio Monumental con la camiseta de Universitario y el número de Flores, gesto que avivó las especulaciones sobre su cercanía con el mediocampista.

¿CÓMO HA ENFRENTADO ANA SIUCHO LAS CONTROVERSIAS FAMILIARES?

Desde que confirmó su separación en junio de 2025, Ana Siucho ha optado por la discreción. A fines de septiembre decidió cerrar temporalmente sus redes luego de que la madre de Edison Flores, Alicia Peralta, declarara públicamente que no veía a sus nietas desde hacía meses, lo que generó una oleada de comentarios en redes y especulaciones sobre la relación familiar. Para evitar la exposición mediática y proteger su privacidad, la médica optó por desaparecer del ámbito digital. Sin embargo, semanas después, volvió más tranquila y enfocada en su vida personal y profesional. Su reciente mensaje, breve pero contundente, refleja su decisión de mantener la calma y priorizar su rol como madre frente al ruido mediático que rodea a su exesposo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RUPTURA ENTRE EDISON FLORES Y ANA SIUCHO?

La relación entre el deportista y su pareja se debilitó a raíz de múltiples conflictos que no lograron superar. Entre ellos destacó la controversia que salpicó a la familia Siucho por supuestas vinculaciones con actividades irregulares junto al exconductor Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Estos rumores deterioraron la confianza y aceleraron una crisis que ya era evidente.

Con el paso de los meses, las especulaciones sobre una separación definitiva se intensificaron, hasta que el propio Edison Flores lo confirmó. El 29 de junio de 2025, a través de un comunicado en redes sociales, el atacante de Universitario informó que su matrimonio había llegado a su fin. Desde entonces, ambos han tomado caminos distintos, y el reciente cierre de redes de Ana Siucho refleja su decisión de resguardar su vida privada en medio de las revelaciones familiares.