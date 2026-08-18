La presencia de Ethel Pozo en la Teletón había sido parte habitual de la jornada solidaria, especialmente después de que en 2025 asumiera un papel destacado como una de las figuras ancla de la transmisión. Su participación estaba nuevamente contemplada para la edición de 2026, por lo que su posterior salida generó sorpresa. La conductora señaló que inicialmente esperaba repetir la labor realizada el año anterior. Sin embargo, la organización terminó comunicándole que ya no formaría parte activa del evento. La decisión abrió interrogantes sobre las razones detrás de su exclusión.

Según relató Pozo, la determinación habría sido comunicada por los responsables de la Teletón y estaría relacionada con una solicitud de América TV. La situación marcó un cambio respecto de la participación que había tenido en la edición anterior, cuando fue una de las figuras centrales frente a las cámaras. Su ausencia en 2026 llamó rápidamente la atención entre quienes seguían la campaña solidaria. Mientras la conductora exponía su versión, quedaba pendiente conocer mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a modificar la convocatoria. Así, su salida se convirtió en uno de los temas que rodearon la organización de esta nueva edición.

Ethel Pozo revela lo que sucedió realmente sobre la situación que la excluyeron de la Teletón de este año

Según el relato de Ethel Pozo en Sin más que decir, la decisión sobre su participación en la Teletón se conoció durante una reunión que León mantuvo con directivos de América Televisión. Fernando Muñiz y Jacques Aragonés le comunicaron que la conductora finalmente no sería parte de la jornada solidaria. La noticia sorprendió al representante, quien, de acuerdo con la versión de Pozo, intentó revertir la medida. León recordó que la presencia de la conductora ya había sido anunciada y que la publicidad se encontraba al aire. Además, señaló que faltaban aproximadamente veinte días para el inicio del evento.

La explicación que habría recibido León apuntaba inicialmente a que Pozo “habla mal de América”, argumento que la conductora rechazó de manera tajante. Ante la solicitud de mayores pruebas, también se habría mencionado la incomodidad de algunos conductores de América Hoy. Pozo respondió que nunca hablaría mal del canal y destacó el agradecimiento que mantiene por los nueve años que trabajó allí. Aseguró que se queda con los buenos recuerdos de esa etapa y que se sintió cómoda en la empresa hasta diciembre. Sus declaraciones volvieron a poner bajo la lupa las razones que terminaron alejándola de la Teletón 2026.

A tan solo veinte días de la Teletón, la hija de Gisela Valcárcel, califica como una injusticia esta decisión

La conductora explicó que existen dos razones principales que sustentan su posición frente a lo ocurrido. En primer lugar, negó haber realizado comentarios negativos contra América Televisión, argumento que habría sido utilizado para justificar su exclusión. En segundo término, recordó que su participación en la jornada solidaria ya estaba previamente acordada. Para Pozo, ambos aspectos hacen que su salida resulte difícil de comprender.

La conductora también señaló que su vínculo con la campaña solidaria ya había comenzado meses antes de que se conociera su exclusión. Según relató, participó en grabaciones relacionadas con la serie de la Teletón durante mayo y junio, material que posteriormente llegó a ser difundido públicamente. Por ello, consideró que su presencia en la edición de 2026 no era una posibilidad reciente, sino un compromiso que ya se había puesto en marcha. “Lo considero una injusticia”, sostuvo al resumir su posición. Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa las circunstancias que rodearon su salida de la campaña.

La conductora María Pía Copello brinda su respaldo a Ethel Pozo ante tal situación a solo días de la Teletón

Ethel Pozo decidió precisar nuevamente el alcance de sus declaraciones sobre su salida de América Televisión, asegurando que sus palabras no estuvieron dirigidas contra el canal. La conductora explicó que habló del tema únicamente porque fue consultada directamente por personas de su entorno. Según relató, su versión se basó en lo que le comunicaron dos personas con las que trabajó y que consideraba sus amigos. Pozo remarcó que sus cuestionamientos estuvieron dirigidos exclusivamente hacia ellas. “Son dos personas. Eso no es América Televisión”, afirmó para diferenciar sus experiencias personales de la institución.

Durante la conversación, María Pía Copello respaldó públicamente la posición de Pozo y expresó su desacuerdo con la decisión que habría tomado América Televisión. La conductora consideró que apartarla de la Teletón fue una determinación equivocada, debido al carácter solidario del evento. Recordó que esta jornada busca convocar a todo el país en favor de los niños que necesitan atención. También cuestionó que la medida se comunicara cuando faltaban menos de veinte días para la realización de la campaña. Para Copello, el momento elegido hizo que la situación resultara todavía más difícil de comprender.

¿Cuáles fueron las reacciones que siguieron después de ser excluida de la jornada de solidaridad?

El domingo, antes de contar mayores detalles en televisión, Ethel Pozo decidió publicar un comunicado para expresar su sorpresa por haber quedado fuera de la Teletón 2026. La conductora recordó que durante la edición anterior tuvo el papel de ancla y que esperaba volver a asumir esa responsabilidad este año. Según explicó, había recibido la noticia con entusiasmo y un fuerte sentido de compromiso. Sin embargo, la decisión terminó cambiando sus planes a pocos días de la jornada solidaria. Pozo señaló que su exclusión estaría relacionada con comentarios realizados en su programa de streaming y con la incomodidad de algunos integrantes de América Hoy.

A pesar de la situación, la conductora dejó claro que su respaldo a la Teletón permanece intacto y que continuará disponible para colaborar con la causa. En su mensaje, aseguró que quienes organizan la jornada siempre podrán contar con ella, aunque reconoció que la decisión le provocó una profunda tristeza. Sus palabras generaron diversas reacciones, entre ellas la de su madre, Gisela Valcárcel, una figura histórica de la Teletón. La conductora televisiva expresó públicamente su respaldo a Pozo y destacó su valentía para contar su versión de los hechos. En medio de la controversia, Valcárcel remarcó que la causa solidaria continúa uniendo a miles de peruanos.

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