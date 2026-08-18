Por Redacción EC

La presencia de Ethel Pozo en la Teletón había sido parte habitual de la jornada solidaria, especialmente después de que en 2025 asumiera un papel destacado como una de las figuras ancla de la transmisión. Su participación estaba nuevamente contemplada para la edición de 2026, por lo que su posterior salida generó sorpresa. La conductora señaló que inicialmente esperaba repetir la labor realizada el año anterior. Sin embargo, la organización terminó comunicándole que ya no formaría parte activa del evento. La decisión abrió interrogantes sobre las razones detrás de su exclusión.