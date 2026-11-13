El actor peruano César Ritter es uno de los rostros más recordados de la televisión nacional, especialmente por dar vida a Lalo Chávez en la popular serie ‘Mil oficios’. A lo largo de su carrera, también formó parte de producciones como ‘Así es la vida’, ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’, además de incursionar en el cine y el teatro. Sin embargo, en los últimos días, el artista nacional atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre a causa de una enfermedad. El emotivo mensaje que le dedicó no solo reflejó el profundo amor que sentía por ella, sino que también conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle sus condolencias y solidaridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ CÉSAR RITTER A SU MADRE TRAS SU FALLECIMIENTO?

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el actor César Ritter anunció el fallecimiento de su madre, a quien le detectaron un tumor cerebral. Según contó el recordado Lalo de ‘Mil oficios’, esta enfermedad le quitó a su progenitora la capacidad de comunicarse y tomar decisiones, una situación especialmente dolorosa para ella, pues durante años se caracterizó por tener un carácter fuerte y una personalidad definida. De hecho, el artista peruano confesó que esta situación le generó un profundo sentimiento de culpa, aunque reconoció que, en ese momento tan difícil, era lo mejor para ella.

Asimismo, contó que su madre y su esposa, Ceci, lograron desarrollar una buena relación e incluso podían conversar sobre temas polémicos. En ese sentido, recordó que, cuando su mamá perdió el apetito y se negaba a comer, fue su pareja quien consiguió que aceptara algunas cucharadas de comida. “No sé si soy capaz de asumir que mi mamá ya no está. Quizá escribo para no sentir culpa de no poder llorarla. No hace mucho descubrieron que tenía un tumor en el cerebro que le había quitado la posibilidad de comunicarse. Ahora no era consciente de que ya no se le entendía del todo. Me dolió haber deseado que acallara su ímpetu, que empezara a morir”, escribió Ritter.

ESPOSO DE VANESSA JERÍ TIENE AMOROSO GESTO CON LA ACTRIZ Y RECIBE EL APLAUSO DE LOS FANS

Durante el avant premiere de ‘Mañana me caso’, película estrenada el pasado 13 de agosto, Vanessa Jerí destacó en la alfombra roja con un elegante vestido negro con detalles de brillo y una pequeña cartera. La actriz también estuvo acompañada por su esposo, Raúl González, empresario y representante de futbolistas, quien suele mantener un perfil alejado de los reflectores. Sin embargo, mientras los medios lograban tener las mejores tomas de la pareja, el momento que más llamó la atención de los seguidores fue cuando González apoyó su mano en el abdomen de la artista y luego se apartó para dejarla frente a las cámaras.

“Sé que eres perfil bajo amor. ¡Gracias por el apoyo incondicional!”, escribió Jerí, quien se mostró agradecida por el respaldo que recibe de su esposo en cada momento. Por su parte, los seguidores no tardaron en destacar el gesto del empresario al respetar y brindarle su espacio durante el evento, lo que generó diversas reacciones en redes sociales: “No creo perfil bajo, entiende que tú eres la estrella y te da tu lugar. TOP”, “Qué bella y que lindo gesto de tu esposo, esa palmadita en el abdomen como diciendo ‘dale tú, sigues’”, “Vanessa cuéntanos cómo conociste al amor de tu vida” y “Bella, sigue brillando, tienes un gran compañero a tu lado, te deja brillar”.