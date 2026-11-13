Por Manuel Gomez

El actor peruano César Ritter es uno de los rostros más recordados de la televisión nacional, especialmente por dar vida a Lalo Chávez en la popular serie ‘Mil oficios’. A lo largo de su carrera, también formó parte de producciones como ‘Así es la vida’, ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’, además de incursionar en el cine y el teatro. Sin embargo, en los últimos días, el artista nacional atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre a causa de una enfermedad. El emotivo mensaje que le dedicó no solo reflejó el profundo amor que sentía por ella, sino que también conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle sus condolencias y solidaridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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