César Ritter y Gonzalo Torres regresan a las tablas con la comedia 'Los Dioses del Teatro', en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja. (Foto: Difusión)
César Ritter y Gonzalo Torres regresan a las tablas con la comedia 'Los Dioses del Teatro', en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El teatro vuelve a reunir a César Ritter y Gonzalo Torres. Los actores regresan a los escenarios con “Los Dioses del Teatro”, una comedia que explora, desde el humor y la ironía, los desafíos de mantenerse vigente en el mundo artístico. Esta nueva temporada se lleva a cabo en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja.

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