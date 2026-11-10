El teatro vuelve a reunir a César Ritter y Gonzalo Torres. Los actores regresan a los escenarios con “Los Dioses del Teatro”, una comedia que explora, desde el humor y la ironía, los desafíos de mantenerse vigente en el mundo artístico. Esta nueva temporada se lleva a cabo en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja.

La obra presenta a dos personajes que descubren que vivir de los recuerdos puede resultar conveniente, hasta que estos comienzan a convertirse en una carga. Entre egos, deudas pendientes y estrategias poco convencionales para recuperar su protagonismo, ambos quieren demostrar que siguen vigentes.

A lo largo de la historia, los protagonistas se involucran en una obra que podría representar una oportunidad para recuperar sus carreras o, por el contrario, terminar de complicar sus vidas.

César Ritter y Gonzalo Torres regresan a las tablas con la comedia 'Los Dioses del Teatro', en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja. (Foto: Difusión)

Producida por DEA Teatro y dirigida por Gonzalo Ladines, la puesta en escena tiene como protagonistas a César Ritter y Gonzalo Torres, quienes comparten escenario en una historia que combina comedia ácida, situaciones absurdas y reflexiones sobre la vigencia artística.

Fechas y horarios de “Los Dioses del Teatro”

Tras su primera temporada, la producción regresa con 13 funciones, programadas entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja. Las presentaciones se realizan los viernes y sábados a las 8:30 p.m., mientras que los domingos comenzarán a las 7 p.m.

Con esta nueva temporada, “Los Dioses del Teatro” propone al público una experiencia teatral que aborda, desde la comedia, las contradicciones de quienes buscan mantenerse vigentes en la actualidad.