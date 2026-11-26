Hay historias de televisión que sobreviven al paso de los años y permanecen intactas en el recuerdo de quienes alguna vez se sentaron frente a la pantalla para seguirlas. Ese sentimiento volvió a despertar gracias a Giselle Collao y César Ritter, quienes protagonizaron un inesperado encuentro que transportó a sus seguidores a los primeros años de la década del 2000, cuando ambos conquistaban al público peruano con sus personajes en ‘Mil Oficios’. Los actores volvieron a ponerse en la piel de Lucía y Lalo, aquella pareja ficticia que consiguió ganarse un lugar especial entre los televidentes. Pero esta pequeña reunión tuvo un ingrediente que terminó de completar el viaje al pasado: las melodías de Alejandro Sanz. Al ritmo de ‘El alma al aire’, los intérpretes recuperaron parte de la magia de aquella historia y despertaron la nostalgia de toda una generación que creció viendo sus aventuras.

Lucía y Lalo volvieron a encontrarse y despertaron la nostalgia de ‘Mil Oficios’

No hicieron falta grandes escenarios ni una producción televisiva para recuperar el encanto de aquella pareja. La reunión de Giselle Collao y César Ritter bastó para que los recuerdos de ‘Mil Oficios’ volvieran a cobrar vida. A través de esta representación, los artistas rindieron una especie de homenaje a los personajes que interpretaron y que, pese al tiempo transcurrido, siguen siendo recordados con cariño.

La ficción de Panamericana Televisión marcó una etapa importante de la televisión nacional a comienzos de los años 2000. En medio de sus situaciones cotidianas, humor y romances, Lucía y Lalo construyeron una historia que logró conectar con los espectadores. Por eso, volver a ver juntos a sus intérpretes significó mucho más que una simple reunión: fue una invitación a recordar aquellos capítulos que dejaron huella en la audiencia.

Alejandro Sanz puso la música a un reencuentro cargado de sentimientos

Si hubo un elemento capaz de reforzar la emoción del momento, ese fue ‘El alma al aire’. La canción del cantautor español estuvo vinculada al romance de los personajes y volvió a sonar como una referencia directa a aquellos episodios que muchos seguidores todavía conservan en su memoria.

La elección musical no pasó desapercibida, pues permitió conectar dos épocas distintas a través de una misma melodía. Para quienes siguieron la historia de Lucía y Lalo, escuchar nuevamente el tema mientras Giselle Collao y César Ritter recreaban su complicidad fue una oportunidad para reencontrarse con una parte de su propia juventud. Una demostración de que ciertos recuerdos no necesitan demasiadas explicaciones para provocar una sonrisa.

Alejandro Sanz prepara su regreso a Lima con un concierto en 2027

La evocación de aquella canción llega, además, en medio de la expectativa por el retorno de Alejandro Sanz a los escenarios peruanos. El intérprete español confirmó una nueva presentación en la capital como parte de su gira internacional ‘¿Y Ahora Qué +?’, con la que volverá a encontrarse con sus admiradores después de una larga espera.

La cita está programada para el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. La noticia ha generado entusiasmo entre quienes esperan escuchar en vivo los temas que marcaron distintas etapas de su carrera. La venta anticipada mediante Teleticket tendrá lugar el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m. Los usuarios de tarjetas de crédito y débito Interbank podrán acceder a descuentos de hasta el 15 %, de acuerdo con las condiciones establecidas para la promoción.

‘Corazón partío’ y otros clásicos que podrían escucharse en Lima

La presentación promete reunir canciones que acompañaron a varias generaciones y convirtieron al artista en una de las voces más reconocidas de la música en español. Entre los temas contemplados en el repertorio anunciado figuran ‘Amiga mía’, ‘Y, ¿si fuera ella?’, ‘Mi soledad y yo’ y ‘El alma al aire’, además de otros éxitos que forman parte de su trayectoria.

Así, el reencuentro de Giselle Collao y César Ritter terminó conectando la nostalgia televisiva con la emoción musical que despierta Alejandro Sanz. Mientras miles de seguidores esperan el concierto de febrero, los recordados Lucía y Lalo demostraron que hay romances ficticios que consiguen permanecer en el corazón del público mucho después de que termina el último capítulo. Porque, aunque hayan pasado más de veinte años, algunas historias simplemente se niegan a desaparecer.