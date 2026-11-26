La vida sentimental de Melissa Loza atraviesa un capítulo diferente. Lejos de mostrarse preocupada por no tener una relación, la integrante de Esto es guerra parece haber encontrado en la soltería una oportunidad para reencontrarse consigo misma, fortalecer sus vínculos personales y disfrutar de actividades que había dejado de lado. En medio de esta etapa, la popular ‘Diosa’ también dejó en claro que, si alguien pretende conquistarla, tendrá que cumplir con expectativas mucho más altas.

Durante una conversación con las cámaras de Más Espectáculos, la modelo habló sobre cómo organiza sus días junto a sus dos hijas y qué significado tiene para ella este periodo sin pareja. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas, especialmente cuando abordó la posibilidad de iniciar un nuevo romance y reconoció que su manera de elegir a una persona ha cambiado con el paso del tiempo.

¿Cómo vive Melissa Loza su presente lejos de una relación sentimental?

La chica reality aseguró que está atravesando un momento personal que le permite dedicar mayor atención a sus propias necesidades. Entre sus prioridades se encuentran compartir tiempo con sus hijas, atender su hogar y recuperar el contacto con personas que no veía desde hace bastante tiempo. También comentó que está abierta a conocer nuevos círculos sociales y aprovechar las experiencias que aparecen en esta etapa.

“Sí, estoy disfrutando mi proceso, disfrutando de mí misma, de este momento sola, viendo amistades que no vi hace mucho tiempo, conectando con nueva gente, aprendiendo muchísimo de este espacio, de este momento, dedicada a mis hijas, a mi casa”, manifestó ante las cámaras del programa. Sus palabras reflejaron que no considera la ausencia de una pareja como un impedimento para sentirse realizada.

La inesperada actividad que Melissa Loza disfruta en casa

Más allá de sus compromisos laborales y familiares, la competidora también encontró entretenimiento en una actividad cotidiana: la cocina. Durante la entrevista, contó que últimamente ha desarrollado mayor interés por preparar diferentes platos, incluso aquellos que no necesariamente forman parte de una alimentación fitness. Su espontaneidad quedó reflejada cuando mencionó uno de los clásicos de la gastronomía peruana.

“La verdad que va muy bien, me da por cocinar, ¿sabes? Sí (Todo así fit). No, sí, fit y tampoco fit, pensar un lomo saltado buenísimo”, comentó entre risas. De esta manera, Melissa dejó ver una faceta más doméstica de su rutina, en la que combina sus cuidados personales con pequeños gustos gastronómicos.

¿Melissa Loza se volvió más exigente para elegir a su próxima pareja?

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando le preguntaron si su estabilidad actual había elevado sus expectativas al momento de conocer a un hombre. La integrante de Esto es guerra no dudó en coincidir con esa apreciación y reconoció que las experiencias acumuladas a lo largo de los años han influido en su manera de entender las relaciones sentimentales.

“Totalmente, pues, amigo, claro. O sea, los años no pasan por gusto, definitivamente, uno va aprendiendo muchísimas cosas”, respondió. Con esta afirmación, Melissa dejó entrever que ya no contempla el amor desde la misma perspectiva que tenía anteriormente y que ahora presta mayor atención a lo que realmente espera de una relación.

La ‘Diosa’ tiene claro qué busca en una futura relación

La modelo también aprovechó el diálogo para destacar el crecimiento personal que ha experimentado con el tiempo. Aunque no descartó volver a enamorarse, reconoció que actualmente tiene una visión más definida sobre sus deseos y aquello que considera importante al compartir su vida con otra persona. Por ahora, no parece tener prisa por encontrar compañía sentimental.

“Hoy me siento una mujer un poco más completa que hace años atrás, uno nunca deja de aprender, sigue aprendiendo en esta vida, pero definitivamente ahora sí sé lo que quiero, ¿no?”, expresó. Así, Melissa Loza dejó claro que su presente está enfocado en disfrutar de su familia y de sí misma, mientras que una nueva historia de amor tendrá que llegar en el momento adecuado y estar a la altura de sus expectativas.