La modelo peruana Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal tras celebrar la graduación universitaria de su hija mayor, Flavia Ramos, quien culminó con éxito la carrera de Arquitectura en una reconocida universidad del país. La ceremonia, marcada por la emoción, el orgullo y la unión familiar, no solo puso en relieve el esfuerzo académico de la joven, sino que también estuvo rodeada de detalles que captaron la atención del público. Entre ellos, destacó un reencuentro inesperado que rápidamente generó comentarios: la presencia de Roberto Martínez, expareja de la modelo, quien asistió como invitado especial. Su aparición no pasó desapercibida y reavivó el interés sobre el vínculo que mantiene con la familia, especialmente con la recién graduada. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿CÓMO CELEBRÓ MELISSA LOZA EL LOGRO DE SU HIJA?

La integrante de ‘Esto es guerra’ no ocultó su emoción y utilizó sus redes sociales para compartir el orgullo que siente por su hija. En un extenso mensaje, resaltó el esfuerzo constante que permitió a Flavia alcanzar esta meta académica. “Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo… porque sé todo el esfuerzo que hay detrás”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que este paso representa el inicio de una nueva etapa en la vida de la joven: “Este es un logro enorme en tu vida, hija, y también el comienzo de un camino nuevo que sé que te va a llevar muy lejos”.

Además, reafirmó su apoyo incondicional y dedicó palabras cargadas de sentimiento, recordando incluso a su madre fallecida, a quien mencionó como presente en espíritu durante la ceremonia.

Melissa Loza dedica publicación a su hija por su graduación.

¿QUÉ PAPEL JUGÓ ROBERTO MARTÍNEZ EN ESTE EVENTO FAMILIAR?

A pesar de que su romance con Melissa Loza concluyó formalmente en el año 2010, el exfutbolista demostró que su rol en la vida de Flavia sigue siendo fundamental. Martínez no solo fue un invitado de honor en la ceremonia, sino que también utilizó sus plataformas digitales para reconocer el triunfo de la joven, a quien considera como una hija.

Al publicar una fotografía del grupo familiar, el exdeportista fue breve pero contundente al expresar: “Lo lograste, arquitecta”. Su participación evidenció una cercanía que ha persistido a pesar del paso de los años, según informa Infobae.

¿QUÉ RELACIÓN MANTIENE ROBERTO MARTÍNEZ CON FLAVIA RAMOS?

La relación entre Roberto Martínez y Flavia Ramos trasciende los títulos convencionales, basándose en un respeto mutuo construido durante mucho tiempo. La propia Melissa Loza ha sido la encargada de normalizar esta situación ante la opinión pública, explicando que la convivencia y el afecto han forjado una unión indestructible.

Sobre este lazo, la modelo manifestó anteriormente: “No es novedad, ellos tienen una relación de hace muchos años, de padre e hija, y es lo de siempre, una bonita relación. Es algo que no se puede quebrar”.

Roberto Martínez dedica publicación a la hija de Melissa Loza por su graduación.

¿CÓMO SE VIVIÓ LA CEREMONIA Y EL ENTORNO FAMILIAR?

El evento reunió a los seres más cercanos de Flavia, quienes la acompañaron en este día trascendental. Desde los preparativos previos, Melissa y su entorno familiar estuvieron pendientes de cada detalle, evidenciando la importancia de la ocasión. Durante la ceremonia, la joven estuvo rodeada de su madre, su tía y su pareja, formando una escena que reflejaba unión y apoyo. Las imágenes compartidas en redes sociales rápidamente se viralizaron, generando reacciones positivas de seguidores que valoraron la armonía familiar.

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