Hay historias de amor que, lejos de perder intensidad con el paso de los años, encuentran nuevas formas de celebrar lo construido. Erick Elera y Allison Pastor protagonizaron uno de esos momentos durante un viaje fuera del país, donde el actor decidió convertir su aniversario en una ocasión inolvidable. Sin previo aviso, sacó un anillo de compromiso y volvió a plantearle una pregunta que, pese al tiempo que llevan juntos, consiguió emocionarla como si fuera la primera vez. La escena tuvo como escenario una playa paradisíaca, lejos de la rutina y en medio de la celebración por una década de relación. Pastor disfrutaba de la ocasión sin sospechar que su esposo había preparado un gesto especial. La aparición de la nueva joya cambió el rumbo de aquel viaje y convirtió la fecha en un recuerdo que ambos podrán guardar como parte de su historia.

La modelo recibió la propuesta con entusiasmo y no tardó en darle una respuesta afirmativa. Más que un simple intercambio de anillos, el episodio representó una nueva declaración de amor entre dos personas que han compartido años de experiencias, decisiones y la formación de una familia. La reacción de Allison quedó resumida en una frase que acompañó la publicación: «Sí, una y mil veces más».

La promesa que todavía esperan cumplir como esposos

A través de sus redes sociales, la influencer hizo un repaso de todo lo que han conseguido desde que comenzó su relación con el protagonista de ‘Al fondo hay sitio’. En su mensaje evocó el camino recorrido, el hogar que levantaron y los momentos que han marcado su vida en común. También reveló que, incluso después de tantos años, Erick encontró la manera de volver a sorprenderla con un detalle cargado de significado.

La nueva propuesta tiene, además, un propósito que va más allá del romanticismo. Aunque la pareja ya formalizó su unión por la vía civil, todavía mantiene pendiente una ceremonia religiosa para sellar su compromiso ante Dios. Allison explicó que ese deseo continúa formando parte de sus planes y que el anillo simboliza la intención de hacer realidad aquella promesa que ambos conservan.

Allison Pastor reafirma que volvería a elegir al actor

La publicación de la modelo también estuvo acompañada de una declaración dirigida directamente a su compañero de vida. Sus palabras dejaron ver que la sorpresa no solo la conmovió por el regalo, sino por lo que representa después de diez años de relación: la posibilidad de seguir apostando por la misma persona, pese al tiempo transcurrido y a las distintas etapas que han atravesado juntos.

Allison expresó que, si pudiera retroceder hasta el inicio de su historia, tomaría nuevamente la decisión de compartir su vida con Erick. La frase “volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más” se convirtió en el cierre de un mensaje en el que celebró la complicidad que mantienen y la decisión de continuar eligiéndose. Así, el aniversario terminó teniendo un significado especial para ambos.

Erick Elera y los saludos que recibió la pareja

El actor también se hizo presente en la publicación y respondió públicamente al mensaje de su esposa. Con una breve pero afectuosa dedicatoria, le expresó cuánto la quiere: “Te amo, mi reina”, escribió en la sección de comentarios. Su reacción acompañó la celebración de una fecha importante para la pareja y sumó otro gesto de cariño a la sorpresa que había preparado durante el viaje.

La noticia tampoco pasó inadvertida entre sus amistades y figuras del espectáculo. Mónica Sánchez les envió un saludo por su aniversario, mientras que Yahaira Plasencia les deseó felicidad y bendiciones. Dorita Orbegoso, por su parte, se sumó a las felicitaciones con un mensaje en el que celebró el amor de ambos. Entre anillos, recuerdos y una promesa religiosa todavía por cumplir, Erick y Allison encontraron una nueva manera de renovar el compromiso que los une.