Erick Elera y Allison Pastor sorprendieron a sus seguidores al anunciar que llegarán nuevamente al altar, esta vez para celebrar su matrimonio religioso. El actor de “Al fondo hay sitio” tuvo un romántico gesto con su esposa al entregarle un nuevo anillo de compromiso durante la celebración de su décimo aniversario.

La sorpresa ocurrió durante un viaje que la pareja realizó al extranjero, donde el popular ‘Joel Gonzales’ preparó un momento especial para pedirle nuevamente la mano a la madre de su hijo. Allison Pastor compartió fotografías y videos de la propuesta a través de sus redes sociales, donde mostró emocionada la joya que recibió.

“10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar… Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso”, escribió la influencer en su publicación de Instagram.

Allison Pastor es la esposa de Erick Elera y ya tienen seis años de casados.

Allison Pastor también explicó que, pese a estar casados por civil, ambos todavía tienen una promesa pendiente: unir sus vidas ante Dios. “Porque, aunque ya somos esposos, aún nos queda una promesa por cumplir: unir nuestro amor ante Dios”, expresó al confirmar que tienen previsto celebrar su boda religiosa.

Asimismo, Allison dedicó un emotivo mensaje a Erick Elera, en el que reafirmó sus sentimientos después de una década juntos. “Qué bonito es saber que, después de tantos años, nos seguimos eligiendo como el primer día. Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más”, agregó.

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Erick Elera responde

Por su parte, Erick Elera no tardó en reaccionar a la publicación de su esposa y le dedicó unas cariñosas palabras: “Te amo, mi reina”. El gesto también recibió felicitaciones de figuras del espectáculo peruano, como Mónica Sánchez, Yahaira Plasencia y Dorita Orbegoso.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio civil el 31 de agosto de 2019, después de varios años de relación. Ambos tienen un hijo en común, Lucas, y han compartido distintos momentos de su vida familiar con sus seguidores.