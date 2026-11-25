Melissa Klug desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre un aparente nuevo embarazo junto a su pareja, el futbolista Jesús Barco, aclarando que la información surgió a raíz de una confusión con el hermano del deportista.

Al recibir felicitaciones por la supuesta llegada de un bebé, Klug rechazó la versión y cuestionó el origen del comentario. “¿Quéeeeeee? ¿Quién ha dicho tremenda mentira?”, respondió a Trome la empresaria.

Melissa Klug y Jesus Barco

Ante la insistencia, Klug negó de manera rotunda que esté esperando un hijo. “¡No hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo!”, declaró entre risas al mismo medio.

Posteriormente, explicó que el malentendido se debió a que el hermano del futbolista será padre próximamente. “Ah, se confundieron de Barco”, señaló.

Actualmente, Melissa Klug es madre de seis hijos y abuela de cuatro nietos. Fruto de su relación con Barco, marcada por diversas etapas de distanciamiento y reconciliación, nació su hija menor, Cayetana.

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