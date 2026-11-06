Llega a Lima “Bosque de Sobralias”.
Llega a Lima “Bosque de Sobralias”.
Por Redacción EC

Próximamente se presentará en Lima “Bosque de Sobralias”, una conmovedora obra de danza-teatro que propone explorar la belleza y fragilidad de la existencia. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, ubicado en Jesús María.

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