¿Y si todos a tu alrededor ya encontraron pareja menos tú? Esa sensación, que mezcla ternura, desesperación y humor, es el punto de partida de “Se busca amor (URGENTE)”, la comedia romántica que reúne por primera vez en escena a Anahí de Cárdenas y Nacho Di Marco.

La obra, presentada por Los Productores y Piaf Producciones, sigue a Soledad, una mujer cansada de las citas desastrosas y convencida de que el tiempo se le acaba. Mientras intenta cambiar su suerte a toda costa, descubrirá que la búsqueda del amor la llevará, de manera inesperada, a reencontrarse consigo misma. Todo ocurre entre risas, personajes memorables y canciones de los años noventa.

Para el director Ítalo Cordano, la propuesta funciona como un espejo de nuestros tropiezos románticos. “Hemos creado aplicaciones para buscar pareja y, aun así, seguimos en lo mismo”, plantea. Según explica, el teatro ofrece un respiro para reírnos de cómo, a veces, buscamos tanto a alguien que terminamos olvidándonos de nosotros mismos.

Entre telenovelas, baladas y aplicaciones de citas, la obra recuerda que el amor nunca ha sido tarea fácil. “Si algo nos han enseñado las telenovelas y las baladas noventeras es que encontrar el amor no es fácil”, sostiene Cordano. Con Anahí de Cárdenas y Nacho Di Marco al frente, la historia de Soledad invita a reírse de los tropiezos del corazón y a descubrir que, a veces, lo que se busca afuera empieza por encontrarse uno mismo.