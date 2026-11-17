Quizá, solo quizá, tras aquella carcajada se esconde una verdad bastante más incómoda que cualquier drama de media tarde. Hay actores, y por supuesto actrices, que logran habitar ambos estadíos con una naturalidad tan admirable como cautelosa, y una de ella es precisamente Norma Martínez, quien parece encontrar territorios donde no tiene que pedir permiso y en los que, con una sonrisa de lado o una mirada radiográfica, parece disfrutar cuando el espectador no sabe muy bien qué hacer con lo que acaba de presenciar. A “Las irresponsables”, la obra que actualmente dirige y protagoniza, uno llega dispuesto a reírse y termina descubriendo que, en ocasiones, esto es apenas la antesala de una pequeña catástrofe moral.

Es la primera vez que Martínez asume simultáneamente la dirección y la actuación en una comedia de estas características; una decisión que, según confiesa entre risas, la convierte probablemente le hace honor al título y a su personaje. “La más irresponsable de todas fui yo al tomar la decisión de dirigir y actuar”, dice. Pero enseguida reconoce que el desafío se le presentó de una manera bastante natural. “El escenario, el teatro, es el lugar donde todo cobra sentido para mí. Entonces, en el rol que se me necesite, ahí estoy”, explica.

La frase tiene algo de declaración de principios. Después de 35 años de carrera, parece encontrarse en uno de esos momentos en los que las distintas piezas de una trayectoria comienzan a dialogar entre sí. Actualmente comparte escenario con Johanna San Miguel y Claudia Berninzon en “Las irresponsables”, tiene en cartelera “La mujer de negro”, espectáculo que dirige en el Teatro Británico, prepara dos funciones de su monólogo “Solo cosas geniales” y espera el estreno cinematográfico de “Ellas”, previsto para el 19 de noviembre. No es poca cosa para alguien que, además, encuentra tiempo para preguntarse qué significa seguir contando historias en un mundo que cambia a una velocidad difícil de asimilar.

“Si me abstraigo un poco y veo el bosque y no el árbol, yo misma me sorprendo de lo que me está pasando en este momento”, admite. Y se permite un ejercicio imaginario: conversar con la Norma de hace veinte años. “¿Qué le diría? Quizá que no sea tan workaholic, que confíe un poco más en el camino”. Es una manera de reconocer el recorrido sin convertirlo en una ceremonia de autocelebración. La carrera de un artista no se mide únicamente por los papeles que interpreta, sino por la capacidad de seguir encontrando motivos para subir a un escenario.

La comedia y sus zonas oscuras

En “Las irresponsables”, escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte, tres mujeres se encuentran ante una situación extraordinaria y comienzan a tomar decisiones que, lejos de resolver sus problemas, los multiplican. Todo empieza con una ruptura amorosa y dos amigas que llegan para acompañar a la mujer afectada durante un fin de semana. Lo que parece una visita de consuelo pronto se convierte en una sucesión de acontecimientos imprevisibles. Las buenas intenciones empiezan a complicarse, los límites se desdibujan y aparecen esas versiones de la personalidad que normalmente preferimos mantener escondidas.

La obra, que llegó a Lima después de su recorrido por Argentina, reúne por primera vez en un mismo escenario a tres figuras de distintas trayectorias de la actuación peruana. La temporada estaba inicialmente prevista con Mónica Sánchez, pero un accidente sufrido por la actriz durante un ensayo obligó a modificar los planes. Claudia Berninzon asumió finalmente el personaje, incorporándose a una producción que también significó para Martínez la oportunidad de compartir escenario con dos artistas a quienes admira.

A Martínez le interesa especialmente la combinación de humor y oscuridad que propone Daulte. No concibe la comedia como una sucesión de gags ni como un mecanismo destinado únicamente a provocar risas. “La buena comedia, a mi modo de ver, ocurre también por contraste”, sostiene. En la dramaturgia del argentino encuentra personajes que, además de protagonizar situaciones disparatadas, están tratando de encontrar su lugar en el mundo, resolver sus conflictos y descubrir quiénes son. Cuanto más se revela la oscuridad que habita en ellos, más eficaz resulta el humor. De otro modo, dice, la historia podría reducirse a “tres locas que hacen cosas locas y una serie de gags”.

"Las irresponsables", obra dirigida por Norma Martínez. También actúan Johanna San Miguel y Claudia Berninzon. (Créditos: Dea Producciones)

Su trabajo como directora consiste, en buena medida, en respetar esa naturaleza del texto. “Lo que suelo hacer como directora es servir un poco al texto. Se sirve al texto siéndole fiel y justa”, explica. No se trata de subrayar las situaciones ni de buscar efectos gratuitos, sino de comprender qué está en juego en cada escena. Martínez utiliza una palabra que aparece varias veces durante la conversación: valor. Una escena adquiere verdadera intensidad cuando sus personajes tienen algo importante que perder. Cuando lo que sucede puede cambiarlo todo, “donde lo que está en juego es muy grande, es vida o muerte”, afirma. Y en “Las irresponsables” esa expresión tiene, además, una dimensión bastante literal. La muerte ronda la historia, aparece en las conversaciones, condiciona las decisiones y se convierte en una presencia incómoda que los personajes intentan administrar como pueden. La directora ha encontrado allí una de las claves de la puesta en escena: tomar en serio aquello que sucede, por más absurdo que parezca, para que el espectador pueda entregarse a la risa sin perder de vista el peligro.

Martínez reconoce que su propia experiencia como mujer, sus vínculos familiares y sus relaciones con otras mujeres alimentan, de manera consciente e inconsciente, el trabajo de construcción. Tiene dos hermanas y sabe que la intimidad familiar puede ser un territorio bastante menos amable de lo que sugieren las fotografías de los domingos. “La familia es el gran laboratorio de las relaciones”, dice. Allí aprendemos a querer, a discutir, a reconocer nuestros límites y también a soportar las verdades que preferiríamos no escuchar.

Su definición es estupenda: “la familia es ese lugar donde alguien puede decirte tus verdades en la cara, pero también darte un riñón si lo necesitas”. No es una imagen precisamente sentimental, aunque sí profundamente afectuosa. Querer a alguien no significa necesariamente darle la razón. A veces, la verdadera lealtad consiste en tener el valor de contradecirlo. Y quizá por eso las relaciones familiares resultan tan complejas, pues son los primeros vínculos en los que aprendemos que el amor y el conflicto pueden convivir bajo un mismo techo.

La trampa de la responsabilidad

Una idea atraviesa la obra: la exigencia de responsabilidad pesa sobre las personas, especialmente sobre las mujeres. Martínez no pretende convertir la comedia en un panfleto, pero sí reconoce una contradicción social. “Yo creo que se nos pide demasiada responsabilidad para conocer al mundo. Si miras a los líderes mundiales, qué responsables que son, ¿verdad? (irónica). Estamos gobernados por irresponsables a cada rato. Las grandes corporaciones también están dirigidas por irresponsables y, sin embargo, se nos imponen responsabilidades a los ciudadanos normales que nosotros no pedimos”.

Para ella, la vida oscila entre el orden y el caos. Necesitamos reglas para convivir, pero también momentos para salir de ellas. De ahí su defensa de lo celebratorio y carnavalesco, algo que considera una válvula de escape y cuyo espacio, observa, se ha ido reduciendo, por ejemplo, en la capital. “Al caos también hay que darle un lugar, y a la fiesta hay que darle un lugar. Hay que darle un lugar a la irresponsabilidad y luego, cuando el tiempo del carnaval pasa, todos volvemos a ser quienes éramos”.

No se trata de vivir permanentemente al margen de las normas, sino de reconocer que no somos máquinas. “A veces tomamos malas decisiones, y eso es parte de nuestro aprendizaje vital. No porque hayas cumplido cincuenta años significa que ya tienes la vida resuelta. Todos estamos navegando, y más que nunca en estos tiempos tan difíciles de comprender. Hay derecho a la contradicción, hay derecho a lo incorrecto, hay derecho a la irresponsabilidad, porque eso también forma parte de lo que nos constituye como humanos”.

Treinta y cinco años de historias

Martínez lleva 35 años dedicada a contar historias. Su formación actoral se desarrolló de manera independiente en Perú, España e Inglaterra. En teatro ha interpretado personajes de Shakespeare, como Ofelia en “Hamlet”, Catalina en “La fierecilla domada” y Julieta en “Romeo y Julieta”. También ha participado en montajes de “Incendios”, de Wajdi Mouawad; “La fiesta del Chivo”, adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, y “Días felices”, de Samuel Beckett.

En 2018 estrenó “Solo cosas geniales”, de Duncan Macmillan, su primer unipersonal y una obra que dirige e interpreta. La historia sigue a una niña que elabora una lista de cosas maravillosas para ayudar a su madre, quien atraviesa una depresión. La primera anotación es un helado. Una premisa sencilla que, poco a poco, se convierte en una reflexión sobre la vida, la pérdida y las razones para seguir adelante.

Norma Martínez tiene una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. (Créditos: Dea Producciones).

En cine ha participado en películas como “Altiplano”, presentada en Cannes; “La vergüenza”, ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, y “El evangelio de la carne”, prenominada al Oscar. También actuó en la serie colombiana “La esclava blanca” y en la española “El Inmortal”. Fue, además, conductora de “Sucedió en el Perú”, el programa documental de TVPerú.

El escenario frente a la inteligencia artificial

La defensa del teatro adquiere otra dimensión cuando Martínez habla de la inteligencia artificial y de la creciente dificultad para distinguir qué experiencias son genuinamente humanas. No plantea una oposición entre tecnología y arte, sino una preocupación por preservar aquello que no puede reproducirse de manera idéntica.

“Creo que el teatro se va a volver todavía más relevante en este tiempo. Es uno de los pocos lugares donde podemos ver lo que significa ser humano, porque hay unos seres humanos aquí que se están dejando ver. Este es, en definitiva, un espacio para ver y dejarse ver”, sostiene.

La actriz recuerda incluso la polémica alrededor de herramientas que detectan supuestos textos escritos con inteligencia artificial. Cuenta que conoce a personas cuyos escritos, elaborados muchos años antes de la aparición de estas tecnologías, han sido identificados erróneamente como artificiales. Le preocupa que ciertas formas clásicas de escritura o determinadas estructuras sintácticas terminen siendo confundidas con patrones producidos por una máquina.

"Las irresponsables", obra dirigida por Norma Martínez. También actúan Johanna San Miguel y Claudia Berninzon. (Créditos: Dea Producciones)

“En el teatro eso no pasa. Acá estás viendo a alguien y le están pasando cosas, está tomando decisiones. Voy a ver la obra otro día y voy a ver la misma obra, pero de repente hay medio metro de distancia entre lo que vi la vez anterior y lo que veo ahora, porque está vivo”. A diferencia del cine, donde la película permanece registrada, cada función tiene una existencia irrepetible. “El teatro es aquí, ahora y delante de tus ojos. Como toda artesanía donde interviene tanto lo humano, va a ser un territorio que vamos a tener que proteger, preservar y defender, porque es un bastión de humanidad”.

Una cultura que necesita ser protegida

Esa convicción conduce inevitablemente al panorama cultural peruano. Martínez observa con preocupación que, pese a la cantidad de películas nacionales estrenadas durante el año y los esfuerzos de algunos realizadores por promoverlas conjuntamente, la asistencia a las salas no termina de responder. “Creo que hay muchos porqués. Las industrias culturales, el teatro, el cine, la literatura... el contexto político también influye. Las industrias culturales no son una prioridad política en este momento, y eso es dañino y doloroso”.

Para ella, la cultura no es un lujo ni un complemento prescindible. “La cultura es lo que nos da identidad, lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace sensibles, empáticos”. Por eso defiende políticas de Estado integrales que protejan la producción artística en lugar de obstaculizarla, así como la continuidad de los mecanismos de apoyo al cine peruano.

También reivindica la calidad de la escena nacional. “No es como para decir que por ser peruano es bueno. No, es bueno, punto. Es bueno aquí y es bueno donde se presente”. Pero considera que producir buenos espectáculos no basta: hay que formar espectadores desde la educación, acercar a los niños a los libros, al teatro y al cine. En esa tarea, los artistas tienen una responsabilidad particular. Una mala primera experiencia puede alejar a alguien del escenario para siempre. “Hay que ser responsable también en lo que uno pone en el escenario”, advierte.

Al hablar del arte, Martínez vuelve a una dimensión que considera esencial y que no siempre encuentra espacio en una sociedad obsesionada con la productividad. “La magia que tiene el teatro, o la magia que tiene el arte, ese aporte de lo invisible, nos separa de ese mundo material, del mundo de lo concreto”. No se trata de negar las necesidades cotidianas, sino de reconocer que hay otra parte de nosotros que también necesita alimentarse.

Quizá por eso, después de 35 años de contar historias, sigue encontrando en el escenario un lugar donde todo cobra sentido. Allí conviven la comedia y la tragedia, el orden y el caos, las certezas y las contradicciones. Y allí, frente a otros seres humanos, todavía podemos reírnos de nuestras desgracias, equivocarnos y reconocernos.