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Resumen

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Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra actúan en "Una Navidad de locos". Dirigen Peto Menahem y Ani Alva Helfer. (Foto: Giuseppe Falla)
Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra actúan en "Una Navidad de locos". Dirigen Peto Menahem y Ani Alva Helfer. (Foto: Giuseppe Falla)
Por Sonia del Águila

Tres años después de una dolorosa ruptura familiar, una joven regresa a casa por Navidad acompañada de su nueva novia. Sus padres están dispuestos a reconciliarse con ella, hasta que descubren que Cindy, su pareja, es invisible. La esperada cena se convierte entonces en un caos de reproches, secretos y prejuicios. Esta es la premisa de “Una Navidad de Locos”, la premiada comedia que llega a Lima bajo la dirección de Ani Alva Helfer y Peto Menahem.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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