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Emilia Drago protagoniza “Separada pero nunca sola”, comedia dirigida por Ani Alva Helfer que llegará a los cines peruanos el 3 de septiembre. | Foto: Difusión
Emilia Drago protagoniza “Separada pero nunca sola”, comedia dirigida por Ani Alva Helfer que llegará a los cines peruanos el 3 de septiembre. | Foto: Difusión
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace unos años, Emilia Drago asumió su primer papel protagónico, después de veinte años de carrera: en “Pituca sin Lucas” interpretó a Techi, una mujer mayor que ella y madre de hijas, un registro que la obligó a salir de su zona conocida. La experiencia, dice ahora, fue un punto de quiebre. “La novela que cambió bastante mi vida, que fue también para mí un antes y un después”, recuerda. Ese papel abrió una etapa que la llevó más allá de la televisión y que hoy la trae, por primera vez, al protagónico en el cine.

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