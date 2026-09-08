Hace unos años, Emilia Drago asumió su primer papel protagónico, después de veinte años de carrera: en “Pituca sin Lucas” interpretó a Techi, una mujer mayor que ella y madre de hijas, un registro que la obligó a salir de su zona conocida. La experiencia, dice ahora, fue un punto de quiebre. “La novela que cambió bastante mi vida, que fue también para mí un antes y un después”, recuerda. Ese papel abrió una etapa que la llevó más allá de la televisión y que hoy la trae, por primera vez, al protagónico en el cine.

El 3 de setiembre llegará a las salas “Separada pero nunca sola”, comedia dirigida por Ani Alva Helfer, en la que Drago comparte elenco con Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca. La historia sigue a Isabel, una mujer recién separada que trabaja en un hotel de la Amazonía y que, tras conocer a un carismático “doctor” y reencontrarse con su exesposo, decide fingir una nueva relación para escapar de su pasado.

La película se rodó en distintos escenarios naturales de San Martín —entre ellos la laguna Azul de Sauce, las cataratas de Ahuashiyacu y los baños termales— y sumó actores de la región, seleccionados tras un casting en Tarapoto que convocó a más de tres mil personas. Para Drago, sin embargo, el proyecto significa más que una película nueva en su filmografía: “Las cosas que hice están convergiendo en algo especial para mi vida”, menciona Drago.

“Separada pero nunca sola” fue rodada en escenarios naturales de San Martín, entre ellos la laguna Azul de Sauce y las cataratas de Ahuashiyacu.

Una carrera a su manera

“Yo me siento más preparada que antes, digamos, de asumir retos como este”, afirma Drago. Asegura que hoy se siente “una mujer mucho más fuerte, más valiente” y con mayor experiencia para sostener un personaje que tiene una carga importante dentro de una película. La diferencia, explica, está también en los años de trabajo y en las experiencias acumuladas.

En el rodaje encontró además una directora que le permitió explorar el personaje. Sobre Ani Alva Helfer destaca su disposición para el juego, la propuesta y la construcción conjunta. “Es una directora que te permite mucho el juego, te permite proponer cosas, nutrir de alguna forma los personajes un poquito más allá de lo que de repente está en el papel”, explica. La experiencia le permitió descubrir, además, que la producción es un terreno que quiere continuar desarrollando.

El nuevo protagonismo tampoco modifica su manera de entender la profesión. Drago no cree que haber encabezado una película implique que, desde ahora, deba aceptar únicamente papeles principales. “A veces, cuando interpretas algún personaje protagónico, de repente una piensa: ‘Bueno, pues a partir de ahora ya solamente interpretas protagónicos y ya no más’. Y yo creo que no, yo creo que eso sería como pecar de soberbia”, sostiene. Para ella, un personaje secundario también puede convertirse en una oportunidad para aprender y crecer.

La película incorporó a actores de la región San Martín, seleccionados mediante un casting realizado en Tarapoto que reunió a más de tres mil postulantes.

Una vida en familia

La expansión de su carrera ocurre mientras intenta mantener un equilibrio con su vida familiar. Drago es madre de dos hijas y está casada con Diego Lombardi. En los últimos años, sus compromisos laborales han implicado viajes, grabaciones y temporadas de trabajo fuera de casa. La organización familiar, cuenta, ha sido un proceso construido entre ambos.

Sus hijas conocen su trabajo y suelen acompañarla en algunas actividades. También las involucra en sus espectáculos. Lombardi, por su parte, asume parte de las responsabilidades del hogar cuando ella debe viajar o grabar. “En la medida de lo posible, tratamos de ser un buen equipo con Diego en el sentido de ayudarnos”, explica.

No habla, sin embargo, de una fórmula perfecta. “No me considero para nada perfecta, ni como mamá, ni como esposa, ni como artista”, afirma. Prefiere hablar de un proceso en el que ambos han ido encontrando una dinámica que les permita continuar con sus respectivos proyectos. La actuación, la producción y la gestión cultural ocupan ahora buena parte de su agenda, pero no son los únicos espacios que Drago quiere desarrollar.

Emilia Drago interpreta a Isabel, una mujer recién separada que trabaja en un hotel de la Amazonía y busca dejar atrás su pasado.

Una deuda eterna

Su relación con el folclore peruano viene de mucho antes. Le gusta bailar y durante años tuvo la intención de crear contenidos relacionados con las festividades del país. En sus personajes, además, esa conexión aparecía con frecuencia: una marinera, un festejo, alguna otra expresión de la cultura peruana. Sin embargo, durante un periodo sintió que esa parte de su vida no tenía el espacio que necesitaba.

“En algún momento sentía un vacío un poco grande”, reconoce. La respuesta fue dejar de esperar una oportunidad externa y comenzar a desarrollar sus propios proyectos. De allí surgió “Vívelo conmigo”, el espectáculo teatral con el que decidió llevar el folclore peruano a los escenarios. “Siento que en los últimos años he encontrado un lugar, digamos, como artista también”, explica.

Ahora prepara “La promesa”, un documental sobre su experiencia en la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. La producción se encuentra en edición y postproducción y la intención es postular a festivales durante los próximos meses. Después, espera llevarlo al cine y encontrar una plataforma que permita ampliar su difusión; no por nada, asegura la artista, la danza no se puede separar de quien es.