Hay una mancha en la pared que nadie parece advertir. La humedad avanza, la pintura se desprende y la casa empieza a mostrar señales de agotamiento. Solo Julia se da cuenta. No es un detalle menor, pues ella es también la única que ocupa una posición desde la cual puede observar a todos los integrantes de esa familia, reconocer sus grietas y entender que algo se está desmoronando mucho antes de que los demás quieran admitirlo. En “Ellas”, la nueva película de Eduardo Mendoza de Echave, esa casa es bastante más que un escenario. Es un pequeño mundo en descomposición.

El director construye allí un drama de mujeres -Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Mirella Villalobos, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo-, relaciones familiares y secretos acumulados durante años. La historia tiene una estructura coral, pero no funciona como una suma de personajes que aparecen para cumplir una tarea dentro de la trama. Cada mujer carga con una biografía, una contradicción, una herida y una manera particular de relacionarse con las demás. Las historias se cruzan, se contaminan y, sobre todo, se completan. Mendoza entiende que una familia no es necesariamente un lugar donde las personas se conocen mejor, sino uno donde muchas veces aprenden a esconderse con mayor eficacia.

“Yo primero tenía la idea de trabajar alrededor de una película que tuviese como personajes principales a un grupo de mujeres. Después apareció el hecho de que fuese a través de una familia, de estas tres hijas. Y luego vino el paso a que ya no fuese una, sino dos familias conectadas por la trabajadora del hogar”, cuenta el cineasta. Esa decisión termina de darle forma al relato, uno en donde dos mundos comparten una misma casa y una historia afectiva, sin necesariamente llegar a tocarse de manera explícita.

Julia, interpretada por Mirella Villalobos, es el puente entre ambos. Heredó de su madre, Asunta, el trabajo doméstico en la casa de los De la Puente. Creció junto a las hijas de esa familia y conoce sus hábitos, sus conflictos y sus secretos. Sin embargo, esa cercanía no significa igualdad. Las mujeres le confían sus problemas, sus dudas y hasta sus decisiones más íntimas. Julia escucha, acompaña y resuelve, pero cuando le toca enfrentar sus propios dilemas, no encuentra necesariamente a alguien dispuesto a hacer lo mismo por ella.

“Entre las hermanas no es que se lleven mal, pero tampoco se cuentan sus problemas o sus dilemas. Más bien es Julia es quien recibe y carga con todo”, explica Mendoza. La observación permite entender una de las decisiones más interesantes del guion: la protagonista está en el centro de la vida emocional de los demás, aunque su propia vida permanezca en los márgenes. El director lo resume con una pregunta que atraviesa toda la película: “¿Quién cuida a la cuidadora?”

La respuesta no es sencilla porque Mendoza tampoco está interesado en repartir certificados de bondad o culpabilidad. Sus personajes pueden ser afectuosos y egoístas, generosos y mezquinos, lúcidos y profundamente injustos. Isabel (Norma Martínez), por ejemplo, es una mujer inteligente, rígida y acostumbrada a controlar su entorno. “Ella cree que es mucho más buena de lo que en realidad es”, dice el director. La frase más que un diagnóstico parece una advertencia para quienes, al considerarse personas correctas e impolutas, construyen su propia versión de los hechos desde un punto bastante conveniente.

Mendoza trabaja esa complejidad desde la escritura. Antes de llegar a las escenas, los personajes tienen una vida que excede lo que finalmente vemos en pantalla. El director cuenta que construye sus biografías en un movimiento constante entre el conflicto de la historia y el pasado de cada uno. Isabel, por ejemplo, arrastra una experiencia sentimental de juventud que nunca se menciona en la película, pero que ayuda a comprender su dificultad para establecer vínculos profundos y duraderos. Esa información no necesita convertirse en diálogo ni explicarse ante el espectador. Está allí para darle espesor al personaje.

“Me parece importante tener muy claro cómo es cada personaje. En ese ida y vuelta entre el guion o el argumento y la biografía se va construyendo algo que tiene un peso, una sustancia, una textura”, explica. Hay una diferencia que el cineasta considera fundamental: un personaje puede ser contradictorio, como lo somos las personas, sin resultar incoherente en su desarrollo. Es una distinción que “Ellas” aprovecha para evitar las explicaciones fáciles. Incluso las decisiones de Alejandra (Jimena Lindo), alrededor de su deseo de ser madre, parecen responder a varias motivaciones que pueden convivir sin que ella misma las tenga del todo claras.

Esa confianza en los matices también alcanza el tratamiento de las diferencias de clase. La película no necesita convertir cada conversación en una denuncia ni recurrir a una escena de maltrato evidente para mostrar la desigualdad. Hay afecto entre Julia y las mujeres de la familia, sí, pero ese cariño no borra la distancia que organiza sus vidas. La relación puede ser cercana y, al mismo tiempo, profundamente asimétrica. Hay una escena particularmente reveladora en la que se hace evidente que algunos miembros de la familia conocen una verdad importante y prefieren conservar el vínculo antes que enfrentar lo que esa verdad significa.

“Creo que el arte pierde cuando te pone las cosas directamente delante”, sostiene Mendoza. Para él, una película gana fuerza cuando convierte al espectador en un participante activo, alguien que sale de la sala con preguntas sobre su propia conducta. Pone un ejemplo cotidiano: quizá alguien recuerde que una trabajadora lleva doce años en su casa y nunca le ha preguntado cómo está, cómo se lleva con su familia o qué ocurre en su vida. La película no pretende dictar una sentencia: quiere que uno se dé cuenta de aquello que ha aprendido a no mirar.

Esa mirada se expresa también en la puesta en escena. La cámara fija durante la secuencia navideña obliga a que los cambios de encuadre ocurran dentro del propio espacio, mediante los movimientos de los personajes. La composición crea capas: mientras una mujer ocupa el primer plano, otra permanece al fondo, en su propio mundo. La distancia física termina expresando una distancia emocional. La fotografía de Fergan Chávez-Ferrer acompaña esa decisión con una atmósfera ligeramente brumosa. Mendoza cuenta que utilizaban una máquina de humo minutos antes de rodar para conseguir una luz que le recordaba las tardes de su infancia, cuando el sol entraba en una habitación y parecía iluminar el polvo suspendido en el aire.

La casa completa ese trabajo visual. Sus muebles, sus botellas antiguas y sus espacios conservan la memoria de una posición económica que ya no parece tan firme. El deterioro de las paredes acompaña el desgaste de la familia y alcanza su punto más evidente durante la Navidad. Julia, que desde el comienzo observa las manchas, termina siendo también quien percibe antes que nadie el colapso de ese pequeño universo. En una película llena de personas que no quieren decir lo que saben, mirar se convierte en una forma de conocimiento.

Julia y las mujeres que cuidan de los demás

Para Mirella Villalobos, interpretar a Julia significó acercarse a una historia que también estaba presente en su propia familia. La actriz, que debuta en un largometraje con este papel, cuenta que investigó sobre las trabajadoras del hogar, la migración y la historia de Yungay. Pero la búsqueda también fue personal: su abuela llegó desde Huaral a Lima para trabajar como empleada del hogar y cuidar a una familia. Su madre, por su parte, migró a la capital para estudiar. “Hay toda una historia detrás, como mujer, en todo mi antepasado femenino. Eso también lo llevé para esta construcción del personaje”, explica.

Mirella Villalobos interpreta a Julia, uno de los personajes centrales de la película.

Villalobos también se inspiró en películas como “Roma” (Alfonso Cuarón) o “La nana” (Sebastián Silva), y conversó varias veces con Mendoza sobre el árbol genealógico de los personajes y las relaciones que Julia mantenía con cada una de las mujeres. No hubo ensayos previos con todo el elenco, pero sí entre cinco y seis encuentros con el director para comprender ese entramado. La actriz recuerda, además, el aprendizaje que significó compartir escenas con intérpretes de larga trayectoria como Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo.

Su lectura de Julia coincide con la pregunta que organiza el guion. “Es una mujer muy trabajadora que ha tenido que estar al cuidado de varias personas. Y siempre me preguntaba quién cuida de ella. ¿Quién cuida de estas mujeres que están siempre para los demás?”, dice. Villalobos destaca, además, que la película no convierte a sus protagonistas en estereotipos ni las presenta como víctimas impecables. Las coloca en la dimensión de personas capaces de equivocarse, tomar decisiones cuestionables y actuar según razones que no siempre pueden explicar.

Hay una ternura particular en “Ellas”, aunque no sea una película complaciente. Su mirada sobre la familia, el trabajo doméstico y las jerarquías sociales no necesita levantar la voz para resultar incómoda. Mendoza confía en los silencios, en los gestos pequeños y en las contradicciones que cada personaje intenta administrar. Y, mientras la casa se cae a pedazos, deja una pregunta flotando en el aire: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una relación sobre la base del cariño cuando una de las partes siempre ha tenido que ocupar el lugar que otros eligieron para ella?