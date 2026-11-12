Antes de concretarse el regreso de “La gran sangre”, hubo varios intentos fallidos por reunir nuevamente a Tony Blades, El Dragón y Mandril. Aldo Miyashiro recuerda que siempre surgía algún impedimento. Primero fue Carlos Alcántara, quien estaba dedicado a otros proyectos y no quería retomar un personaje del pasado. Después, el propio Miyashiro perdió el entusiasmo. Cuando finalmente lograron ponerse de acuerdo y comenzaron a buscar financiamiento, llegó la pandemia y el esperado reencuentro volvió a postergarse.

“Estaba un poco cansado y le decía a Carmona: ‘No, ya fue, ya pasó’. Luego, cuando queríamos, las agendas no coincidían. Nos juntamos tres o cuatro veces y siempre pasaba algo”, recuerda el actor y guionista.

Aunque los intentos por volver habían fracasado, el público seguía preguntando por “La gran sangre”. Miyashiro y sus compañeros escuchaban la misma inquietud en las calles y durante entrevistas sobre otros proyectos. Ese interés terminó de hacerse evidente cuando el actor volvió a ponerse en la piel de Tony Blades para una campaña publicitaria. En el video lanzó una pregunta que despertó el entusiasmo de los seguidores: ¿y si volvemos?

“Creo que nunca había hecho un video tan viral. Era una locura de números en Instagram y TikTok. Esa explosión hizo que todos nos llamáramos y dijéramos: ‘Tenemos que hacerla’. La gente todavía tiene a estos personajes en la cabeza”, recuerda.

El entusiasmo se convirtió finalmente en una película. Este jueves 12 de noviembre, “La gran sangre: Ojo por ojo” llegará a los cines peruanos.

El regreso encuentra a sus protagonistas veinte años mayores, con menos resistencia física, pero con la misma ilusión de aquellos niños que soñaban con convertirse en superhéroes. Para Miyashiro, volver a interpretar a Tony Blades significa recuperar también esa parte de su infancia.

El Dragón demuestra que los años no han apagado su fuerza en una intensa escena de combate. (Foto: Capitán Pérez)

“Cuando eres niño y ves Superman o Batman, dices: ‘Cómo quisiera algún día hacer una película así’. Para nosotros, este trabajo es como un juego, un sueño de niño. Llegamos al set, nos dan las armas, nos ponen el vestuario y el chaleco antibalas, y volvemos a jugar a ser superhéroes”, confiesa.

Los héroes también envejecen

El tiempo no ha pasado en vano para Tony Blades, El Dragón y Mandril. Los tres regresan después de veinte años en prisión, separados por resentimientos y experiencias que dejaron heridas difíciles de cerrar. Ya no son aquellos justicieros que parecían capaces de enfrentarse a cualquier enemigo. Ahora deberán aprender a reconocerse antes de volver a luchar juntos.

Miyashiro, responsable del guion, decidió situar la historia en el Perú de 2026. No quería ocultar el paso de los años ni construir una aventura desconectada de la realidad.

Dos décadas después, “La gran sangre” regresa a las pantallas con nuevos conflictos y con Tony Blades entre los roles principales. (Foto: Capitán Pérez)

“Vivimos una de las peores crisis de seguridad. Entonces, los personajes salen y se encuentran con una ciudad mucho más violenta, difícil, peligrosa y con una misión que parece imposible: luchar contra la inseguridad ciudadana”, sostiene.

El Dragón, interpretado por Carlos Alcántara, es uno de los personajes que más ha cambiado. Aquel hombre sereno, disciplinado y dueño de una particular filosofía de vida regresa endurecido por el encierro.

“Dejó de ser místico. Se ha vuelto mucho más desconfiado, resentido, furioso y descontrolado. Ha perdido su familia, su núcleo más fuerte, que eran sus amigos. Y eso también tiene que ver con lo que nos ha pasado a nosotros en estos veinte años. Todos hemos atravesado adversidades”, reflexiona Alcántara.

Carlos Alcántara vuelve a la acción como El Dragón, uno de los personajes más recordados de “La gran sangre”. (Foto: Capitán Pérez)

Mandril, por su parte, encuentra en la disciplina física y la espiritualidad una forma de resistir el encierro. Pietro Sibille explica que su personaje se ha vuelto más hermético y religioso, pero conserva una nobleza que sobrevive incluso en las circunstancias más difíciles.

Pietro Sibille vuelve a ponerse en la piel del Mandril. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Tony Blades tampoco regresa intacto. Aunque siempre fue el más ingenioso para salir de los problemas, esta vez ni siquiera su capacidad para adaptarse consiguió salvarlo del deterioro emocional.

“Tony también está destruido. Tiene muchas ganas de revancha, de venganza, y las relaciones con sus compañeros de vida están rotas”, reconoce Miyashiro.

Esa distancia representó uno de los mayores desafíos del rodaje. Acostumbrados a bromear, abrazarse y molestarse continuamente, Miyashiro y Sibille tuvieron que aprender a comportarse como dos hombres que ya no se soportan.

“Había momentos en que Pietro me daba un pequeño abrazo y nos decían: ‘¡Corten! No se pueden tocar, están molestos’. Nos costó muchísimo”, recuerda el creador.

La responsabilidad de recuperar el humor que caracterizó a la franquicia audiovisual recayó entonces en Lucho Cáceres, quien vuelve a interpretar a El Cobra.

“Lo llamé y le dije: ‘Tú eres el responsable absoluto del humor de la película’. Porque al comienzo Tony y Mandril no se hablan, no se miran. Y Lucho lo ha hecho con maestría”, destaca Miyashiro.

Viejos y nuevos rostros

El reencuentro también removió recuerdos entre los actores que formaron parte del universo original. Norka Ramírez, por ejemplo, pensó que no tendría lugar en esta nueva historia porque Raquel, su personaje en la serie, había muerto. Sin embargo, Miyashiro encontró la manera de recuperarla a través de Cuchillo, el personaje que interpretó en “Lobos de mar”.

“Cuando me llamaron estaba feliz, encantada, pero también preocupada. Pensaba: hace veinte años trepaba cerros, usaba minifaldas y tacos. ¿Cómo voy a trepar cerros ahora?”, cuenta la actriz.

Para Joel Ezeta, quien vuelve como Johan, la importancia de “La gran sangre” está en haber construido un universo que el público hizo suyo. Recuerda que, cuando apareció la serie, hubo quienes cuestionaron su propuesta por considerar que exaltaba la violencia. Sin embargo, sostiene que los niños comprendieron que estaban frente a una ficción protagonizada por héroes peruanos.

Melania Urbina también celebra la oportunidad de recuperar a su personaje, aunque prefiere mantener en secreto la sorpresa que acompaña su regreso.

“Esta película te regala algo que así nomás no encuentras: hacer acción, tener un vestuario increíble, metralletas, cuchillos, explosiones. Es algo muy lejano a lo que soy como persona, pero que me conecta con aquella Melanita chiquita que soñaba con ser actriz”, confiesa.

A los rostros conocidos se suman Salvador del Solar, Milett Figueroa y Julián Legaspi, este último en el papel de antagonista de una historia marcada por la acción, las persecuciones y los enfrentamientos. Figueroa interpreta a María, una enfermera cuya historia tendrá un lugar importante en la trama. La actriz recuerda que recibió la convocatoria mientras se encontraba en Argentina, en una etapa en la que necesitaba reencontrarse con su vocación.

“Estaba en un momento en el que necesitaba reencontrarme con mi actriz. Volví con fuerza y con unas ganas tremendas de ponerle el corazón a este trabajo que tanto amo”, asegura.

Milett Figueroa se incorporó a la ficción como la enfermera María. (Foto: Capitán Pérez)

Sueño cumplido

Llevar nuevamente a estos personajes a la pantalla grande también exigió sacrificios. La producción rodó durante cuatro semanas, con jornadas de hasta doce horas, escenas de acción, persecuciones y secuencias físicas que pusieron a prueba a sus protagonistas.

Miyashiro reconoce que el presupuesto no permitía realizar la película en las condiciones ideales. Algunos integrantes del equipo tuvieron que hacer concesiones económicas y ajustar sus tiempos para que el proyecto pudiera concretarse.

“Esta película era para hacerla en seis o siete semanas y la hicimos en cuatro porque no había más dinero. Creo que solo Jorge Carmona podía lograrlo”, afirma.

El director, por su parte, considera que la experiencia acumulada durante estas dos décadas terminó jugando a favor de la producción. Cerca del 90% del equipo, según Miyashiro, había trabajado en la serie o en la película anterior. Quienes entonces comenzaban sus carreras regresaron convertidos en profesionales con mayor recorrido.

“Ha llegado en un momento en el que todos tenemos mucha más experiencia. Es una sumatoria no solamente de ganas, sino también de criterio. Y creo que todo llega a su tiempo”, concluye Carmona.