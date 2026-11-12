icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tony Blades, El Dragón y Mandril vuelven a reunirse en una historia que combina acción, suspenso y cuentas pendientes. (Foto: Capitán Pérez)
Tony Blades, El Dragón y Mandril vuelven a reunirse en una historia que combina acción, suspenso y cuentas pendientes. (Foto: Capitán Pérez)
Por Sonia del Águila, Kiara Pérez

Antes de concretarse el regreso de “La gran sangre”, hubo varios intentos fallidos por reunir nuevamente a Tony Blades, El Dragón y Mandril. Aldo Miyashiro recuerda que siempre surgía algún impedimento. Primero fue Carlos Alcántara, quien estaba dedicado a otros proyectos y no quería retomar un personaje del pasado. Después, el propio Miyashiro perdió el entusiasmo. Cuando finalmente lograron ponerse de acuerdo y comenzaron a buscar financiamiento, llegó la pandemia y el esperado reencuentro volvió a postergarse.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Aldo Miyashiro
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?