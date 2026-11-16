Por Christian Gambini

Durante años, Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, mantuvo en reserva uno de los capítulos más difíciles de su historia personal. El actor peruano decidió hablar sobre una etapa de su vida marcada por los excesos y la dependencia, experiencias que, según contó, consiguió superar después de atravesar un profundo proceso de introspección. Su testimonio permitió conocer una faceta poco expuesta de su trayectoria.

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