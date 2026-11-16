Durante años, Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, mantuvo en reserva uno de los capítulos más difíciles de su historia personal. El actor peruano decidió hablar sobre una etapa de su vida marcada por los excesos y la dependencia, experiencias que, según contó, consiguió superar después de atravesar un profundo proceso de introspección. Su testimonio permitió conocer una faceta poco expuesta de su trayectoria.

La revelación llegó en un momento especial para el intérprete, quien recientemente cumplió 62 años, una celebración que coincidió con el estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’. Entre nuevos proyectos y recuerdos del pasado, Alcántara compartió detalles de una experiencia que durante mucho tiempo prefirió mantener lejos de los reflectores.

El deporte y un trabajo sostenido sobre su inteligencia emocional resultaron determinantes

Al recordar el camino que recorrió para dejar atrás sus excesos, Carlos Alcántara destacó que el deporte y el desarrollo de su inteligencia emocional fueron fundamentales para recuperar el equilibrio personal. El actor reconoció que atravesó momentos difíciles y llegó a tocar fondo, pero encontró en esas herramientas la fortaleza necesaria para superar dependencias que pusieron en riesgo su bienestar.

El popular ‘Cachín’ también admitió que hubo ocasiones en las que estuvo cerca de regresar a los comportamientos destructivos de su pasado, aunque aseguró que decidió no repetir esa historia. Consciente de los riesgos, expresó su deseo de mantenerse saludable y concentrado en nuevos proyectos cinematográficos. “Así que no, así quiero estar sanito, hacer películas bonitas”, manifestó al hablar de esta nueva etapa de su vida.

Evitó incluso mirarse al espejo como forma de controlar una conducta que describió como narcisista.

Carlos Alcántara reconoció que la fama y el reconocimiento público terminaron afectando su equilibrio personal, al punto de llevarlo por un camino de comportamientos destructivos. El actor recordó que llegó a evitar mirarse al espejo durante varios años, pues identificaba en ese gesto una manifestación de su ego y una actitud narcisista que necesitaba controlar. Con el paso del tiempo, aprendió a reconocer esas conductas y trabajar para mantenerlas bajo control.

En su testimonio, el popular ‘Cachín’ también habló sin reservas sobre los excesos que marcaron parte de su pasado. Admitió que llevó una vida nocturna intensa y atravesó distintas dependencias que, según aseguró, consiguió superar. “He sido muy noctámbulo, muy juerguero, he tenido muchas adicciones, muchas cosas que he superado”, confesó, al explicar que mantenerse en equilibrio ha sido parte de un proceso personal constante.

Abordó su separación de Jossie Lindley, su esposa durante más de una década y madre de sus dos hijos

Carlos Alcántara también recordó uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental: su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de una década de matrimonio y tuvo dos hijos. El actor reveló que atravesó un episodio de depresión luego de las críticas que recibió por la última entrega de la saga ‘¡Asu Mare!’, una etapa complicada que coincidió con los problemas que enfrentaba su relación de pareja.

Detrás del popular ‘Cachín’ existe una trayectoria construida desde finales de los años ochenta en el Club de Teatro de Lima, que alcanzó gran popularidad con su interpretación de Machín en ‘Pataclaun’ (1997-1999). Más adelante, consolidó su presencia en la televisión con el personaje de El Dragón en ‘La Gran Sangre’, junto a Aldo Miyashiro y Pietro Sibille. En medio de ese recorrido, Alcántara explicó que aprender a reconocer su ego ha sido un proceso constante, incluso después de su matrimonio, para evitar regresar a los excesos que marcaron parte de su pasado.

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, marcó el regreso del actor como El Dragón junto a Miyashiro y Sibille

Las reflexiones de Carlos Alcántara sobre los episodios más difíciles de su vida llegaron en medio de un esperado regreso a la pantalla grande. El actor volvió a ponerse en la piel de El Dragón en ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, acompañado nuevamente por Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, casi 20 años después de la última producción de la franquicia. La película, dirigida por Jorge Carmona, se estrenó en los cines peruanos el jueves 12 de noviembre, el mismo día en que el popular ‘Cachín’ cumplió 62 años.

El retorno de la historia de los justicieros urbanos también llegó acompañado de una importante respuesta del público. Durante su primera jornada en cartelera, la cinta convocó a cerca de 30.000 espectadores y se convirtió en el mejor estreno de una película peruana en lo que va del 2026. A los protagonistas se sumaron Lucho Cáceres, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, quienes completaron el elenco de esta nueva aventura cinematográfica.

Alcántara celebró su cumpleaños con el estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ junto a otras figuras

La celebración por el estreno de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ continuó fuera de las salas de cine, donde Carlos Alcántara festejó sus 62 años rodeado de conocidos rostros del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Yahaira Plasencia y su pareja, Luis Fernando Rodríguez, además de Merly Morello y Pold Gastelo. El programa ‘Amor y Fuego’ también registró al actor junto a dos jóvenes, a quienes acompañó hasta sus respectivos domicilios antes de regresar a la discoteca para continuar con la fiesta.

En medio de las actividades promocionales de la película, el popular ‘Cachín’ también se pronunció sobre su vínculo con Magaly Medina. Meses atrás, había manifestado su molestia por la difusión reiterada de imágenes relacionadas con sus salidas nocturnas, situación que generó comentarios sobre ambos. Sin embargo, durante la alfombra roja de la cinta, Alcántara dejó abierta la posibilidad de conversar con la conductora si se presenta la ocasión.