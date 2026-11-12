Carlos Alcántara explicó que la imagen de pareja que proyectaban ante el público no reflejaba las dificultades que enfrentaban en su vida privada. (Foto: Captura de YouTube/ Trome)
Carlos Alcántara explicó que la imagen de pareja que proyectaban ante el público no reflejaba las dificultades que enfrentaban en su vida privada. (Foto: Captura de YouTube/ Trome)
Por Redacción EC

Carlos Alcántara confesó los motivos que llevaron al fin de su matrimonio con Jossie Lindley tras 31 años de relación. Durante una entrevista, el actor recordó los problemas que atravesaron como pareja y explicó que las diferencias en la convivencia motivaron su separación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?