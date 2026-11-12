Carlos Alcántara confesó los motivos que llevaron al fin de su matrimonio con Jossie Lindley tras 31 años de relación. Durante una entrevista, el actor recordó los problemas que atravesaron como pareja y explicó que las diferencias en la convivencia motivaron su separación.

En un entrevista para Trome, el popular ‘Cachín’ explicó que la imagen de pareja que proyectaban ante el público no reflejaba las dificultades que enfrentaban en su vida privada. Asimismo, indicó que existen aspectos de su historia personal que prefiere mantener en reserva.

“Nosotros nos conocimos y nunca más nos separamos. Vivimos 31 años sin separarnos, con crisis más que menos, pero todo el mundo nos conoce como una pareja ideal. Hay cosas, dentro de las parejas, que también empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar”, comentó el protagonista de “Asu Mare”.

Carlos Alcántara explicó que la imagen de pareja que proyectaban ante el público no reflejaba las dificultades que enfrentaban en su vida privada. (Foto: Captura de YouTube/ Trome)

Al referirse a las razones que motivaron la ruptura, Alcántara explicó que las discusiones comenzaron a repetirse a diario y que, con el tiempo, ambos empezaron a elevar el tono durante sus desacuerdos.

“Tanta discusión a diario, nosotros ni siquiera nos hemos dicho lisuras. Había respeto, una admiración y al final cuando había una discusión empezábamos a elevar el tono. Yo dije no, esto termina yéndose de las manos o una cosa violenta”, expresó.

Otro de los detalles que compartió estuvo relacionado con los cambios en la convivencia familiar. “El problema no ha sido de ella, las cosas empezaron a ponerse más complicadas por otros temas y empecé a vivir en el cuarto de huéspedes y después de más de un año de eso viene esta toma de decisión. No es así de la noche a la mañana”, dijo.

Alfombra roja por el estreno de la película peruana, Asu Mare 3. (Foto: José rojas Bashe) / JOSE ROJAS

Por otro lado, Carlos Alcántara descartó que la ruptura estuviera relacionada con una infidelidad o algún comportamiento deshonesto de su parte. El actor explicó que se trató de una decisión que consideró necesaria frente a las circunstancias que atravesaban.

Finalmente, el artista también habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental. Aunque evitó establecer plazos para volver a enamorarse, sostuvo que no quisiera repetir algunas dinámicas de su anterior convivencia.