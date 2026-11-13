Casi dos décadas después, los recordados ‘Dragón’, ‘Tony Blades’ y ‘Mandril’ regresaron a la gran pantalla para conquistar a nuevas generaciones que podrán descubrir las aventuras de los justicieros callejeros.
La película es dirigida por Jorge Carmona y escrita por Aldo Miyashiro. El elenco reúne nuevamente a Carlos Alcántara como ‘Dragón’, Aldo Miyashiro como ‘Tony Blades’ y Pietro Sibille como ‘Mandril’.
A ellos se suma Lucho Cáceres en el papel de ‘Cobra’, junto a reconocidos artistas como Salvador del Solar, Milett Figueroa, Melania Urbina, Yiddá Eslava y Julián Legaspi, entre otros que prestaron su talento para “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”.
“La Gran Sangre” se emitió entre 2006 y 2008 y se convirtió en una de las producciones más populares de la televisión nacional. Su propuesta de acción, sus personajes y sus historias lograron conectar con miles de peruanos, dejando una huella en la ficción televisiva del país.
Cabe resaltar que el Avant premiere de “La Gran Sangre: Ojo por Ojo”estuvo marcado por momentos memorables, entre ellos, una iniciativa que llevó un mensaje de concientización para visibilizar el bullying relacionado con la menstruación y promover que hablar de ella deje de ser motivo de vergüenza o burlas.
Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se sumaron a esta campaña, para generar conciencia sobre esta problemática que afecta a miles de niñas. Ambos artistas destacaron la importancia de involucrar también a los niños y adultos para construir espacios libres de prejuicios y acoso.
Carlos Alcántara revela su proceso de cambio y el regreso de El Dragón