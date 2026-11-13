“La Gran Sangre: Ojo x Ojo” arrancó con gran fuerza en la cartelera nacional y superó los 30 mil espectadores en su primer día en los cines. (Foto: Difusión)
“La Gran Sangre: Ojo x Ojo” arrancó con gran fuerza en la cartelera nacional y superó los 30 mil espectadores en su primer día en los cines. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“La Gran Sangre: Ojo x Ojo”, protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, tuvo un gran debut y superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera, convirtiéndose en el mejor estreno de una película nacional en lo que va del 2026.

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