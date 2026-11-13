“La Gran Sangre: Ojo x Ojo”, protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, tuvo un gran debut y superó los 30 mil espectadores durante su primer día en cartelera, convirtiéndose en el mejor estreno de una película nacional en lo que va del 2026.

Casi dos décadas después, los recordados ‘Dragón’, ‘Tony Blades’ y ‘Mandril’ regresaron a la gran pantalla para conquistar a nuevas generaciones que podrán descubrir las aventuras de los justicieros callejeros.

“La Gran Sangre: Ojo x Ojo” arrancó con gran fuerza en la cartelera nacional y superó los 30 mil espectadores en su primer día en los cines. (Foto: Difusión)

La película es dirigida por Jorge Carmona y escrita por Aldo Miyashiro. El elenco reúne nuevamente a Carlos Alcántara como ‘Dragón’, Aldo Miyashiro como ‘Tony Blades’ y Pietro Sibille como ‘Mandril’.

A ellos se suma Lucho Cáceres en el papel de ‘Cobra’, junto a reconocidos artistas como Salvador del Solar, Milett Figueroa, Melania Urbina, Yiddá Eslava y Julián Legaspi, entre otros que prestaron su talento para “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”.

“La Gran Sangre” se emitió entre 2006 y 2008 y se convirtió en una de las producciones más populares de la televisión nacional. Su propuesta de acción, sus personajes y sus historias lograron conectar con miles de peruanos, dejando una huella en la ficción televisiva del país.

“La Gran Sangre: Ojo x Ojo” arrancó con gran fuerza en la cartelera nacional y superó los 30 mil espectadores en su primer día en los cines. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que el Avant premiere de “La Gran Sangre: Ojo por Ojo” estuvo marcado por momentos memorables, entre ellos, una iniciativa que llevó un mensaje de concientización para visibilizar el bullying relacionado con la menstruación y promover que hablar de ella deje de ser motivo de vergüenza o burlas.

El Avant premiere de “La Gran Sangre: Ojo por Ojo” estuvo marcado por momentos memorables, entre ellos, una iniciativa que llevó un mensaje de concientización para visibilizar el bullying en niñas. (Foto: Difusión)

Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se sumaron a esta campaña, para generar conciencia sobre esta problemática que afecta a miles de niñas. Ambos artistas destacaron la importancia de involucrar también a los niños y adultos para construir espacios libres de prejuicios y acoso.