“La música de Mozart es perfecta e, intentando replicarla, no puedo hacer más que dañarla”, se cuestiona Lorenzo Tazzieri, director de orquesta que asume el reto de llevar “Cosi Fan Tutte” al Teatro Municipal de Lima durante tres fechas que, significativamente, “darán un atisbo de aquella maestría que Mozart compuso con mayor soltura que yo intentando replicarlo”, menciona el italiano, quien también es fundador del “Programa Ópera Italia”, que fomenta la cultura lírica en Perú.

Estrenada en Viena en 1790, “Così fan tutte” es la última gran colaboración entre Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte. Forma parte de la llamada trilogía italiana, junto con “Las bodas de Fígaro” y “Don Giovanni”. Las tres están escritas en italiano y son pilares del repertorio mozartiano. Esta, además, es un clásico de la ópera bufa que no se presentaba en Lima desde hacía mucho tiempo.

Los cantantes se presentarán en el Teatro Principal Manuel A. Segura, ubicado en el jirón Huancavelica 265, en el Cercado de Lima. / Pablo Macalupu Cumpen

La trama parece sacada de la commedia dell’arte. Las hermanas Fiordiligi y Dorabella están convencidas de que su fidelidad es inquebrantable, y sus prometidos, Guglielmo y Ferrando, creen lo mismo de ellas. Don Alfonso, un filósofo cínico, apuesta a que no es así. Los dos jóvenes fingen partir a la guerra, regresan disfrazados e intentan seducir a la pareja del otro. Despina, la criada, completa el juego. En escena, Blerta Zhegu será Fiordiligi y Daria Semenova, Dorabella. Alejandro Sánchez dará vida a Guglielmo, Aleksey Kursanov a Ferrando, Patricio Sabaté a Don Alfonso y Elizabeth Guerrero a Despina.

La producción, a cargo de la asociación cultural Coppelius, propone una lectura local. La acción se traslada a un balneario de clase acomodada de la Lima de los años 60. La dirección escénica es de José Antonio Rodríguez Garrido y Josefina Brivio. La escenografía está a cargo de Kevin Huancachoque y el vestuario, de Dania Granda. Acompañan el Coro Nacional del Perú, dirigido por Javier Sunico, y la Orquesta Sinfónica Coppelius.

Antes de “Così fan tutte”, Tazzieri dirigió “L’Elisir d’Amore” en el Gran Teatro Nacional y “Turandot” en el Teatro Municipal de Lima. / Pablo Macalupu Cumpen

Una apuesta lírica

Para Tazzieri, la obra es mucho más que un enredo de parejas. “Es un viaje al interior de la dimensión psicológica de los personajes”, explica. Aunque el público pueda leerla como una comedia de equívocos, sostiene que la música de Mozart revela algo distinto: “No es solamente una ópera bufa: habla de la ambigüedad y de la complejidad del mundo interno de cada persona”. Al comenzar, recuerda, “todos tienen ideas muy fijas” sobre el amor y la fidelidad, y el experimento de Don Alfonso las pone a prueba.

Esa verdad emocional, afirma el director, vive en la partitura. En los dúos de amor, los amantes intercambiados deberían estar demostrando una infidelidad. “En realidad, la música habla de un sentimiento verdadero”, señala. “Ahí se entiende que no es un juego, que está sucediendo algo real”. Un ejemplo es Fiordiligi. Su primera aria, con grandes saltos vocales, defiende una moral extrema y parece decir lo difícil que es sostenerla. En la segunda, con una música más ligada y otra orquestación, ya canta sobre sí misma.

Con esta puesta, la asociación cultural Coppelius debuta en la producción de ópera. La obra forma parte de la oferta lírica de los teatros municipales de Lima en 2026. / Pablo Macalupu Cumpen

El maestro defiende que esa comunicación no exige conocimientos previos. “No es necesario conocer exactamente cómo está escrita la partitura para comprender lo que está pasando. La música transmite un mensaje”, asegura. Y agrega que el público lo recibe aunque no sepa explicar por qué.

En lo técnico, la producción apuesta por una orquesta “reducida” que replica la original. Contará con entre 35 y 40 músicos, el mismo número de la época de Mozart, frente a las formaciones mayores con las que suele interpretarse. El reto, dice Tazzieri, es equilibrar escena, voces y foso, y conjugar el estilo del siglo XVIII con la dimensión emotiva de los personajes. Aún no han empezado los ensayos, pero tiene claro el papel de los instrumentistas: “al final es otro personaje”.