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Lorenzo Tazzieri dirigirá “Così fan tutte” el viernes 13 y el martes 17 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 15, a las 6 p. m. Las entradas se venden por Ticketmaster Perú.
Lorenzo Tazzieri dirigirá “Così fan tutte” el viernes 13 y el martes 17 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 15, a las 6 p. m. Las entradas se venden por Ticketmaster Perú.
/ Pablo Macalupu Cumpen
Por Ángel Navarro Quevedo

La música de Mozart es perfecta e, intentando replicarla, no puedo hacer más que dañarla”, se cuestiona Lorenzo Tazzieri, director de orquesta que asume el reto de llevar “Cosi Fan Tutte” al Teatro Municipal de Lima durante tres fechas que, significativamente, “darán un atisbo de aquella maestría que Mozart compuso con mayor soltura que yo intentando replicarlo”, menciona el italiano, quien también es fundador del “Programa Ópera Italia”, que fomenta la cultura lírica en Perú.

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