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Resumen

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Actriz peruana Teresa Ralli. (Foto: Antonio Melgarejo)
Actriz peruana Teresa Ralli. (Foto: Antonio Melgarejo)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Juan Diego Rodríguez

Se suele ubicar la memoria en los libros, monumentos o archivos oficiales, pero Yuyachkani sostiene su propuesta de hacerlo desde la alquimia y poéticas del cuerpo. “Antes éramos marginales y era lo que nos tocaba -dice Teresa Ralli, actriz y miembro del grupo-. Pero poco a poco aparecieron otros más jóvenes y hubo un cambio de lo marginal hacia lo alternativo. Tal vez lo que contagiamos fue el atrevimiento de confiar en que podíamos, podemos y podremos inventar la dramaturgia que queramos, conectar con otras fuentes artísticas y culturales, y componer los lenguajes que nos provoquen, sin dejar de escuchar a los maestros y maestras”. De allí que serán 40 intérpretes las que se darán cita en el Encuentro de Mujeres Creadoras y Performáticas, espacio de diálogo y exploración que se abrirá al público el 3, 4 y 5 de noviembre en su casa de Magdalena.

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