icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Teatro La Plaza recibe la temporada de “Sueño” que se encuentra hasta el 22 de noviembre.
El Teatro La Plaza recibe la temporada de “Sueño” que se encuentra hasta el 22 de noviembre.
/ Marcelo Morales
Por Ángel Navarro Quevedo

Una compañía de teatro está a punto de desaparecer cuando recibe una oferta difícil de rechazar: el dinero que necesita para salvarse, a cambio de renunciar en silencio a aquello que le dio origen. Mientras sus integrantes deliberan, un bosque empieza a crecer sobre el escenario. Con él afloran los egos, se tensan las lealtades y el sueño compartido deja de ser suficiente para mantenerlos unidos. Esa es la premisa de “Sueño”, obra dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea que se encuentra en temporada en el Teatro La Plaza.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?