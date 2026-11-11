Una compañía de teatro está a punto de desaparecer cuando recibe una oferta difícil de rechazar: el dinero que necesita para salvarse, a cambio de renunciar en silencio a aquello que le dio origen. Mientras sus integrantes deliberan, un bosque empieza a crecer sobre el escenario. Con él afloran los egos, se tensan las lealtades y el sueño compartido deja de ser suficiente para mantenerlos unidos. Esa es la premisa de “Sueño”, obra dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea que se encuentra en temporada en el Teatro La Plaza.

La puesta combina humor, juego y drama para explorar qué ocurre cuando los vínculos que sostienen a una comunidad empiezan a resquebrajarse. El elenco reúne a siete intérpretes: Diego Pérez, Carolay Rodríguez, Sebastián Ramos, Andrea Brissolese, Francesca Correa, Augusto Gutiérrez y Beatriz Ureta. A través de sus personajes, la historia confronta las aspiraciones individuales con las necesidades de un proyecto colectivo.

El conflicto, explican los directores, trasciende el ámbito teatral. “Es una obra sobre el teatro, pero también sobre nosotros, sobre las comunidades que construimos y sobre lo que ocurre cuando tenemos que elegir entre sobrevivir o seguir siendo fieles a aquello que nos hizo soñar, algo por lo que todo artista pasa en su vida”, señalan.

Escrita y dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea, la obra se plantea una duda: ¿qué sacrificarías por tus sueños? / Marcelo Morales

Un bosque como punto de partida

El proyecto lleva dos años gestándose y cuenta con varias versiones del montaje. Castañeda explica que nunca buscaron hacer una adaptación contemporánea de Shakespeare, sino tomar “Sueño de una noche de verano” como punto de partida. Del texto original conservaron el bosque, una imagen que eligieron por intuición. “Solo nos quedamos con eso por lo potente del significado”, recuerda Zea. Fue durante la escritura, los ensayos y el contacto con el espacio escénico que descubrieron las distintas posibilidades de esa imagen.

Lo que sucede sobre el escenario también dialoga con la realidad de muchos peruanos. Zea identifica una disyuntiva entre seguir una vocación y responder a las exigencias de la vida cotidiana, además de una presión constante por alcanzar el éxito. “Existe una idea casi positivista de avanzar y conquistar, como si estuviéramos en una carrera”, dice. Castañeda añade que “en la vida parece que estamos destinados a apostar por nuestros sueños o apostar por el dinero. Pero, al fin y al cabo, siguen siendo apuestas porque no siempre consigues lo que quieres”.

La obra combina humor, drama y fantasía para reflexionar sobre los sacrificios y contradicciones que implica perseguir un gran sueño. / Marcelo Morales

La experiencia del teatro independiente guarda varias semejanzas con la situación de la compañía ficticia. Sin subvenciones ni remuneración por los ensayos, los proyectos colectivos deben convivir con la necesidad de ganarse la vida. Una novela, una maestría en el extranjero o un trabajo comercial pueden alejar a un integrante de los ensayos e incluso poner en riesgo la continuidad de una obra. Esa tensión cotidiana es la que “Sueño” traslada al escenario, y la que vive a diario La Maldita Compañía, quienes dan vida a esta puesta en escena.

Para los directores, aprender a negociar con un sistema que privilegia los intereses individuales es parte de un oficio que, por naturaleza, exige trabajar en colectivo. Esa negociación es posible, apunta Castañeda, cuando el grupo reconoce el valor de lo que cada integrante aporta, “cuando nos vemos como parte de algo más grande”. Se trata de una ética del cuidado y de una noción compartida de justicia, vinculadas también a una tradición peruana de creación colectiva que tiene una larga historia. Zea lo resume así: “Un grupo debería ser aquello que uno quisiera para la sociedad, y una obra que busque eso es aquello a lo que aspira toda compañía”. Mientras ese principio no se traicione, sostiene, todo se puede negociar.

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En la ficción, la compañía termina por deshacerse. Fuera del escenario, la pregunta es qué viene después para los integrantes de La Maldita Compañía. Castañeda considera que armar este montaje los sitúa en una etapa fértil de su trabajo creativo, con relaciones, temas y una propuesta estética cada vez más consolidadas. Aun así, reconoce que, como ocurre con los personajes de la obra, el futuro de cualquier proyecto colectivo aún es caminar por aquel bosque de Shakespeare.