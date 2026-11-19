Ebelin Ortiz presenta “Victoria a través de mí”, espectáculo que rinde homenaje a Victoria Santa Cruz y aborda la identidad afroperuana y la lucha contra el racismo a través de la música, la poesía y experiencias personales. La puesta en escena se realizará el viernes 4 de diciembre, a las 7 p.m. en la Alianza Francesa de Miraflores.

El espectáculo reúne 13 canciones, dos interpretaciones participativas de marinera y zamacueca, y el poema “Me gritaron negra”, una de las obras más reconocidas de Victoria Santa Cruz.

Durante aproximadamente 90 minutos, la puesta en escena combina canto, danza e interpretación para acercar al público a la trayectoria artística y al pensamiento de la creadora afroperuana.

/ COCO MARTIN

“Victoria a través de mí nace de una necesidad de difusión de la obra de Victoria Santa Cruz, de su repertorio compuesto por su hermano César, de un reconocimiento a su legado cultural, social y político, en el mejor sentido del término político, por su filosofía y lucha contra el racismo y la discriminación”, explica Ebelin Ortiz.

Además del homenaje, Ortiz incorpora pasajes de su propia historia, desde su infancia hasta su desarrollo profesional como actriz y activista. Mediante estas experiencias, aborda situaciones de discriminación y los procesos de aceptación de la identidad, planteando una reflexión sobre el autorreconocimiento como una forma de resistencia frente a los prejuicios.

“No es un concierto donde solo se canta para entretener, es un testimonio de vida, narrado desde la alegría”, señala Ortiz, quien también estuvo a cargo de la creación, selección de contenidos y dirección de la propuesta.

Ebelin Ortiz inmortaliza en disco su homenaje a Victoria Santa Cruz: "Victoria a través de mí". (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

En escena, Ebelin Ortiz estará acompañada por Chris Aquije en el cajón y Giancarlo Ramírez en la guitarra, ambos vinculados a la difusión de la música peruana. La producción está a cargo de Filiberto Cueva y de la propia actriz.

La función de “Victoria a través de mí” será el 4 de diciembre, a las 7 p.m., en la Alianza Francesa de Miraflores. Los interesados pueden consultar los detalles en la página oficial de UPC Cultural.