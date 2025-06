Una mujer atraviesa una grave enfermedad con la misma acidez y soberbia de siempre. Mentiras, verdades y rencores salen a la luz cuando recibe la visita de su rebelde hermana menor ¿La penosa enfermedad logrará unir a dos conflictivas hermanas en un enfrentamiento que explora las contradicciones humanas? Esta es la historia de “Pólipos”, la nueva propuesta de Renato Piaggio.

“Hace unos años me prometí no volver a hacer micro teatro porque no es mi onda. Quizá no estuve en los lugares o espacios correctos, no lo sé, fueron experiencias raras, agradecí la experiencia y seguí”, señala Piaggio.

“Pero en esta oportunidad, tomar nuevamente las riendas de una obra corta lo amerita, primero porque es una historia escrita por Eduardo Adrianzén a quien admiro infinitamente y protagonizada por Ebelin Ortiz, una actriz solvente y con una presencia única a quien quiero tanto, acompañada por la actriz argentina Vero Rova a quien conozco hace poco pero que ha demostrado una naturalidad tan linda al decir el texto que juntas hacen una dupla muy bella”, remarca.

Este drama que evoluciona a una pequeña y muy ligera comedia, como la vida misma, es una historia dura, llena de recelo, de rencor, de nuevamente relaciones toxicas entre familiares, de últimos suspiros, en donde sientes que tienes que decir y hacer lo que no pudiste antes que tu tiempo termine. Es interesante tocar el tema de una enfermedad grave, al desarrollarse en la intimidad de una cama y a su vez en la soledad de 2 hermanas.

“‘Polipos’ es una de mis historias favoritas en mi trabajo de dramaturgo quizá porque habla mucho acerca de la vida, aunque no lo parezca. Dos hermanas distanciadas hace años por ser opuestas en todo, pero que por lo mismo se admiran a su peculiar estilo. La triunfadora Raquel y la diletante Diana tienen un carácter muy fuerte aún en situaciones límite, y en su breve relato las llegamos a conocer y querer, porque se parecen a las hermanas de cualquier familia (nuestra o conocida) Y cuando personajes tan intensos son vividos por Ebelin Ortiz y Vero Rova, es un placer verlas“, señala Adrianzén