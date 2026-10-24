"Se busca amor (urgente)” en el Teatro Mario Vargas Llosa.
"Se busca amor (urgente)” en el Teatro Mario Vargas Llosa.
Por Redacción EC

A partir del 12 de noviembre de 2026, el público limeño podrá disfrutar de la temporada de “Se busca amor (urgente)”, una comedia romántica que aborda con sensibilidad, humor e ingenio las complejidades de encontrar pareja en la actualidad. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Mario Vargas Llosa, ubicado en San Borja, y se extenderán hasta el 13 de diciembre de 2026.

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