A partir del 12 de noviembre de 2026, el público limeño podrá disfrutar de la temporada de “Se busca amor (urgente)”, una comedia romántica que aborda con sensibilidad, humor e ingenio las complejidades de encontrar pareja en la actualidad. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Mario Vargas Llosa, ubicado en San Borja, y se extenderán hasta el 13 de diciembre de 2026.

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La obra plantea una interrogante cercana a muchos: ¿qué pasa cuando todos a tu alrededor parecen haber encontrado el amor menos tú? A través de situaciones cotidianas marcadas por la picardía y la empatía, la puesta en escena entrelaza una narrativa divertida con un repertorio de inolvidables canciones de la década de los noventa, convirtiendo la experiencia en un viaje musical y teatral entrañable.

Una comedia para conectar

La propuesta reúne a entrañables personajes que reflejan las dudas, los tropiezos y las expectativas en torno al romance moderno. Con un formato dinámico y dinámicas de humor fresco, la obra busca conectar con espectadores de distintas generaciones, haciendo especial énfasis en aquellos que transitan por la soltería o que alguna vez se han cuestionado las reglas del juego amoroso.

Las funciones se realizarán de manera temporal en el recinto cultural de San Borja, consolidándose como una de las alternativas teatrales más atractivas de la temporada de fin de año en Lima.

Un beneficio para disfrutar

Los suscriptores de El Comercio también pueden aprovechar esta temporada teatral con un beneficio especial que ofrece un 25% de descuento en las entradas. La promoción permite adquirir un máximo de cuatro entradas por suscriptor.

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