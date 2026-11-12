Para quienes buscan explorar etiquetas con carácter, identidad de origen y una alta exigencia en su elaboración, IconicTerroirs se consolida como una alternativa destacada en el mercado de vinos premium. La marca opera como importadora y distribuidora de alta gama, con una filosofía centrada en trabajar estrechamente con agricultores responsables —bajo prácticas biodinámicas, orgánicas y sustentables— y con fincas familiares alrededor del mundo.

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Gracias a una logística especializada, la empresa asegura un adecuado control de temperatura y la conservación de la calidad de sus productos desde el viñedo de origen hasta el consumidor final. Su portafolio abarca una distinguida selección de vinos tintos, blancos y espumantes, con un fuerte enfoque en prestigiosos productores de España, Francia e Italia, ideales para acompañar una comida especial, celebrar un gran momento o sorprender con un regalo único.

Una selección internacional con identidad

El trabajo de Iconic Terroirs destaca por poner en valor el origen de cada botella. Representar a fincas familiares y productores comprometidos con el respeto por la tierra permite que cada etiqueta cuente una historia vinculada a su terruño. Desde reconocidas regiones vitivinícolas europeas hasta propuestas que priorizan la sostenibilidad, el catálogo ofrece opciones versátiles tanto para entendidos como para quienes desean iniciarse en el descubrimiento de nuevos perfiles de sabor.

Su plataforma digital facilita la exploración de esta cuidada selección, permitiendo a los aficionados al buen vino encontrar la botella ideal para cada ocasión de manera directa y segura.

Un beneficio exclusivo para disfrutar en casa

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a una ventaja especial para adquirir las etiquetas de su portafolio. La promoción otorga un 25% de descuento en toda la web de Iconic Terroirs, aplicable tanto para cenas cotidianas como para celebraciones especiales y fechas festivas de la temporada.

Para hacer efectivo el beneficio, el suscriptor deberá contar con estado activo (pagos al día), iniciar sesión en la web o aplicación del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el código correspondiente que luego deberá ingresar en la pasarela de compra de la tienda online de Iconic Terroirs. La promoción es personal e intransferible, válida con cualquier medio de pago permitido por el establecimiento, y no es acumulable con otros cupones vigentes o productos en oferta y liquidación.